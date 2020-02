Imola se ofrece para ocupar el lugar del GP de China de F1

Situado en los suburbios de Casablanca, este circuito seguía los bulevares de la ciudad, y era bastante rápido. No había suficientes medidas de seguridad para este gran premio, y la muerte de Lewis Evans hizo que la Fórmula 1 no volviera.

Situado en las afueras de Lisboa, y más concretamente en el Parque de Monsanto , este circuito acogió una sola carrera. Se componía de una amplia cantidad de curvas, pero tenía importantes inconvenientes. No sólo las vías de tranvía en la pista eran molestas para los pilotos, sino que la carrera también estaba programada para el atardecer con el fin de evitar el sol del mediodía.

5 Circuito Bugatti (Le Mans)

5 / 72

Foto de: LAT Images

LGP de Francia 1967

1 carrera

Situado en el circuito de las 24H de Le Mans, el circuito Bugatti fue diseñado por Charles Deutsch. El trazado albergó sólo una carrera del Campeonato del Mundo en 1967. Tuvo lugar tres semanas después de las 24 Horas de Le Mans y, por lo tanto, los aficionados no acudieron en gran número. Este gran premio no resultó ser atractivo y a los pilotos no les gustó mucho. Denny Hulme lo llamó "Mickey Mouse" por su forma.