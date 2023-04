Así sufrió HRT en la F1: "No teníamos dinero ni para pagar la gasolina"

La Fórmula 1 recibió en la temporada 2010 a nuevos equipos en la parrilla. Uno de ellos fue Hispania Racing Team, la materialización del sueño de tener a una escudería española en la categoría reina del automovilismo. Sin embargo, ese sueño se tornó en pesadilla, ya desde su comienzo. Las penurias y dificultades económicas acosaron al proyecto desde sus primeros pasos. Así, tras tres años de resistencia y supervivencia numantina, HRT tuvo que cerrar y despedirse del Gran Circo en 2012.

Todo aquel proceso fue recopilado en un documental realizado por DAZN, dentro del programa 'True Driver'. Varios protagonistas que vivieron aquella experiencia desde dentro explicaron lo difícil que fue sacar adelante el equipo español, hasta que ya no se pudo resistir más.

Uno de ellos fue Pedro Martínez de la Rosa. El hoy comentarista de la propia plataforma y embajador de Aston Martin fue piloto titular de HRT en la temporada 2012, y relató qué significó el proyecto y hasta qué punto se sufrió en él.

"Era un poco la lucha de David contra Goliat. Éramos los pobres. Todos lo sabíamos pero a todos nos ilusionaba porque era un proyecto Made in Spain. El proyecto español me enamoró porque era español", comentó sobre el equipo y su decisión de marcharse al mismo. "Cuando me preguntaban por HRT, yo decía que la diferencia era la gente. El número, no la cantidad. Estando en McLaren le dije a Ron Dennis que me iba a ir al equipo HRT el año siguiente, me acuerdo que dejó de mirarme a la cara y que se le nubló la vista. Me dijo: 'debes estar jodidamente loco'".

De la Rosa con HRT en Brasil 2012, su último Gran Premio en la F1

"Hispania Racing Team nace de una manera muy modesta, pero con unos objetivos ilimitados de crecer. Eché en falta el apoyo nacional, de empresas españolas que quisieran apoyarnos. Y si no era con dinero, pues con producto. Lubricantes, gasolina... No encontramos ni eso", añade. "No teníamos carga aerodinámica prácticamente. Era un coche tremendamente nervioso y difícil. Antes de las frenadas, a veces, tocabas el freno para ver que estaba ahí, porque te fallaban todo tipo de cosas. No es que estuviéramos lejos de Ferrari o McLaren, es que estábamos lejos del de delante".

"La situación fue tan dramática al final de 2012 que no teníamos dinero ni para pagar la gasolina. Solamente podíamos dar 20 vueltas el viernes, cada coche. Recuerdo que me pidieron que no lo dijera, pero que declarara que todo estaba bien, que lo que teníamos que probar ya estaba probado. Pero no iba a decir que todo estaba bien, porque estábamos los últimos".

"Sobrábamos, éramos un equipo más. Se tenía que repartir dinero y no convenía. Y, sobre todo, lo que nos hizo muchísimo daño fue la introducción del motor híbrido. Encarecía los costes, los multiplicaba por cinco... A medio plazo fue lo que realmente nos mató", finalizó de la Rosa.

Toni Cuquerella, director técnico del equipo en 2012 y también comentarista de DAZN, compartió también esta visión del piloto español. "El equipo se quedó sin dinero antes de empezar. Teníamos medio segundo para poner en el coche y no se podía fabricar porque no había dinero. El proyecto era muy suicida. Era algo que dices... '¿Puedo volver, dejarlo ya antes de empezar?', '¿por qué he dejado un buen trabajo para venir aquí cuando no duramos tres meses?'".

Box del equipo HRT

"Hicimos el primer Gran Premio de Mónaco con las alas de los coches y una de recambio. El primero que tuviera un accidente, se la llevaba. El segundo, recogemos y nos vamos. Esa era la situación que vivíamos en HRT. Tuvimos muchas situaciones en las que estuvimos a punto de colapsar. Cada año fue empezar desde cero", explicó Cuquerella.

"Proveedores que no te quieren dar la gasolina porque no la has pagado, DHL no te deja sacar material de los contenedores porque no le has pagado... Ese era el día a día de HRT. En Ferrari éramos 1.600 personas, y en HRT éramos 80. Para hacer una parada en boxes había que buscar a gente. No teníamos para cubrir todo. En Hispania estás preocupado por si se han hecho los pagos, y en otros equipos nunca escuchas la palabra 'euro'. Como ingeniero, nadie te para. Íbamos cambiando a los pilotos cada tres carreras o cuatro, el máximo permitido", añadió.

José Ramón Carabante, dueño de Hispania Racing Team hasta 2012, también dio su visión: "Pensábamos en hacer un equipo que fuera competitivo. No a la altura de Ferrari o de Red Bull, que entonces arrasaban, pero sí tener un equipo lo suficientemente competitivo como para optar a una carrera o a determinadas cosas. 'Con ocho millones ganamos dos segundos', me decían. Yo me quedaba mirando y decía, '¿y qué prisa tenemos?'. El sueño se me quitó cuando vi que era imposible conseguir lo que queríamos", dijo el empresario malagueño.