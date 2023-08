El horrible accidente en Nurburgring en el que Toto Wolff casi muere

El circuito de Nurburgring recibe en apodo del 'Infierno Verde', y es conocido como uno de los trazados más peligrosos del mundo. Estuvo dentro del calendario de la Fórmula 1 hasta el año 1976, cuando se produjo el recordado accidente que casi le cuesta la vida a Niki Lauda y que más tarde se representó en la película 'Rush', pero las carreras de otras categorías se siguieron celebrando en territorio alemán, como las 24 horas que se disputan cada primavera.

La pista también recibe a muchos aficionados que desean entrar a rodar con sus propios vehículos personales, incluso los fabricantes deciden usar el lugar para probar todo lo nuevo que incluyen. Sin embargo, la historia de Toto Wolff allí es diferente, y es una ubicación en la que pudo morir debido a un accidente a gran velocidad.

El austriaco fue piloto durante muchas temporadas antes de tener éxito como director del equipo Mercedes, y ya sabía lo que era ganar en Nurburgring después de que subiera a lo más alto del podio en una competición en 1994, pero como declaró al programa Desert Island Discs de la BBC, regresó en 2009: "Se decía que los únicos que eran realmente rápidos allí eran los que eran de allí. Había profesionales, pilotos de gran éxito internacional que iban al Nordschleife y ni siquiera se acercaban a sus tiempos".

"Me dije, 'voy a demostrarles, voy a batir los récords'. Niki Lauda tuvo su gran accidente allí, donde casi muere entre las llamas, y me comentó que no fuera estúpido, a nadie le importan los tiempos por vuelta en el Nordschleife, puedes morir", recordó Toto Wolff, quien a pesar de todo se subió al coche para rebajar los cronos.

El máximo responsable de Mercedes en la Fórmula 1 dijo que consiguió batir el récord de vuelta en los entrenamientos, "pero el coche nunca parecía estable": "Había algo, quizá los neumáticos no eran lo suficientemente buenos para ese tipo de carga aerodinámica. Finalmente, cuando hice la vuelta rápida, sentí que algo iba mal desde el principio, fue entonces cuando me di cuenta de que necesitaba un profesional, debería haber parado y volver a boxes".

Sin embargo, el vehículo del austriaco sufrió un pinchazo a más de 300 km/h y chocó contra las barreras con 27G de fuerza: "El coche giró sobre su eje varias veces, pero no salió volando hacia el bosque, de alguna manera rebotó hacia la pista. Se paró después de 350 metros, estaba malherido, pero instintivamente saqué la radio y salí".

"Me encontraron detrás de la barrera, tirado en la hierba y con el casco puesto. Todos pensaron que había tenido una muerte horrible", explicó Toto Wolff, quien no recuerda el impacto en sí, sino que solo ir en ambulancia. "Pensé que si acababa paralizado, sería la decisión más estúpida que había tomado nunca. Recuerdo que me llevaron al hospital y me hicieron una resonancia magnética, y luego le pedí a la enfermera que me dijera simplemente si todo estaba bien con mi columna".

"El médico me dijo entonces que me había roto un par de huesos, pero que mi columna no estaba afectada. Fueron quince minutos horribles para descubrirlo, y sí, fue entonces cuando me dije que a partir de ahora no volvería a correr", concluyó el austriaco con su impactante relato.

