Horner contesta a la acusación de Russell sobre que Red Bull va de farol

Cargar el reproductor de audio

Russell dijo en el reciente GP de Australia que Red Bull ha estado "conteniéndose" y no mostrando todo su ritmo por el momento por miedo a que sus rivales puedan encontrar una manera de frenarlos mediante cambios en las reglas.

Red Bull ha ganado las tres carreras disputadas hasta el momento en 2023, con dos dobletes en las dos primeras.

En Australia, Max Verstappen se mantuvo alrededor de unos 10-12 segundos por delante del segundo clasificado , Lewis Hamilton, durante gran parte de la prueba, mientras que su compañero de equipo Sergio Pérez remontó hasta la quinta posición después de salir desde el pitlane.

"Seguro que se están conteniendo", dijo George Russell a BBC 5 Live en Melbourne. "Casi les da vergüenza mostrar todo su potencial porque cuanto más rápidos parezcan globalmente, más intentará el deporte frenarlos de alguna manera".

"Creo que, siendo realistas, probablemente tengan siete décimas de ventaja sobre el resto. Max [Verstappen] no tiene motivos para apretar, ni tampoco Red Bull", explicó. "Han hecho un gran trabajo, no podemos quitarles eso, y claramente el resto tenemos que mejorar".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Carlos Sainz, Ferrari SF-23

El director de Red Bull, Christian Horner, se rió de la teoría de Russell sobre el 'sandbagging' y subrayó que era inevitable que hubiera cierta gestión de neumáticos en el circuito Albert Park de Melbourne, sobre todo teniendo en cuenta que, al igual que sus rivales, ambos pilotos de la escudería de Milton Keynes cambiaron de neumáticos en las primeras vueltas.

"Es muy generoso por su parte", dijo cuando le comentaron lo que había dicho el británico de Mercedes. "Quiero decir, su equipo sabría muy bien de este tipo de ventajas, siempre hay gestión en cualquier carrera. Fue así porque se trató de una carrera a una sola parada, y una detención muy temprana, había que gestionar los neumáticos, como, de hecho, hicimos".

"Checo [Pérez] no estaba perdiendo el tiempo, no estaba rodando a siete décimas por vuelta porque no quisiera demostrarlo. La parrilla estaba un poco más igualada en ese circuito", comentó el inglés.

En cuanto al rendimiento concreto de la cita de Melbourne, añadió: "Obviamente, habíamos orientado el monoplaza hacia la carrera más que hacia la clasificación. Puedes ver que quizá los coches que calentaron sus neumáticos de forma más agresiva puede que sufrieran un poco más en carrera", concluyó.

¿Qué es el 'sandbagging' en la Fórmula 1? Ir de farol

El 'sandbagging' en la Fórmula 1 es como se llama a ir de farol, a ocultar el verdadero rendimiento de tu coche ante los ojos de los rivales y del resto del mundo. 'Sand bag' significa bolsa de arena, y se refiere a simular que una bolsa está llena cuando en realidad solo contiene dentro arena, es decir, ofrece una visión falsa.

Se habla de 'sandbagging' sobre todo durante la pretemporada de la F1, cuando las escuderías no muestran todas sus cartas para que sus rivales no les copien, y ocultan el ritmo real de sus nuevos monoplazas para no llamar demasiado la atención en un mundo, el de la Fórmula 1, muy discreto. También se utiliza el 'sandbagging' para no levantar sospechas de ilegalidad en los coches, ya que si un monoplaza es excesivamente superior, la FIA puede investigar si todo está en orden o si debe intervenir.

Y por otra parte, hacen 'sandbagging' los pilotos durante algunas partes del fin de semana de gran premio, como por ejemplo en los entrenamientos libres del viernes, cuando no hay nada en juego, o en la Q1 y Q2 de la clasificación, en las que algunos se dedican simplemente a clasificarse antes de sacar todo el potencial a su coche en la definitiva Q3.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!