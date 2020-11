Horner contesta a Gasly: "Se lo dejamos muy claro"

Horner dice que se le ha "aclarado" al francés por qué no aspiraba al asiento de Red Bull si deciden reemplazar a Alex Albon.

Gasly renovó con AlphaTauri para 2021 tras ganar el GP de Italia y superar cómodamente a su compañero de equipo, Daniil Kvyat, esta temporada.

Hasta hace poco, muchos pensaban que si Red Bull decidía cambiar a Albon para 2021, Gasly había hecho lo suficiente para justificar su vuelta al equipo para el que pilotó en la primera mitad del año pasado.

Sin embargo, incluso antes de que Gasly fuera renovado por AlphaTauri, los altos cargos de Red Bull habían dejado claro que buscarán fuera de su grupo de jóvenes pilotos y veteranos como Nico Hulkenberg y Sergio Pérez son los favoritos.

El viernes, Pierre Gasly dijo lo que pensaba sobre sus posibilidades de haber subido a Red Bull.

"No estoy decepcionado, diré que sólo estoy sorprendido", declaró. "En 14 años, Seb [Vettel] ganó una carrera con Toro Rosso, soy el único otro piloto que ganó una carrera. A Seb le subieron a Red Bull y ganó cuatro títulos con ellos. Así que estoy sorprendido de que no me hayan tenido en cuenta".

Cuando se le preguntó si conocía alguna razón específica de su pasado, dijo: "No lo sé".

Contestando a las declaraciones de Gasly, Horner insistió en que el piloto francés sabía lo que se pensaba el equipo.

"Creo que se lo hemos dejado muy claro", dijo Horner. "Quiero decir, él es una parte clave del equipo AlphaTauri. AlphaTauri tiene aspiraciones diferentes a las de Toro Rosso. No es sólo un equipo junior, es un equipo hermano, como ya he dicho".

"Y creo que estamos muy contentos por Pierre, que está haciendo un gran trabajo en ese entorno, está feliz en ese entorno. El equipo está muy contento con él. Así que, ¿por qué romper eso? Eso se le ha dejado claro".

"Lleva muchos años con Red Bull, así que tenemos toda la información que necesitamos sobre Pierre, y como dije, creo que ha sido muy consciente a lo largo de las negociaciones de que su futuro siempre ha estado en manos de AlphaTauri, simplemente por la naturaleza evolutiva de ese equipo y las aspiraciones de ese equipo".

Horner reiteró que Albon sigue siendo el "Plan A" para 2021, pero tiene que justificar su lugar.

"Estamos completamente concentrados en el Plan A, y asegurándonos de que el Plan A se lleve a cabo", dijo Horner. "Así que por el momento, creo que pondremos nuestra atención en eso. Y si el Plan B fuera necesario, estoy seguro que vosotros seríais los primeros en saberlo".

"Es el asiento de Alex. Todos queremos verle conservar ese asiento. Creo que sólo tiene que dejar de lado el ruido exterior, bajar la cabeza y tener un buen fin de semana".

