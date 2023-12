Por qué Horner ve a Red Bull Powertrains como su mayor reto en la F1

Desde que el equipo de Fórmula 1 de Jaguar pasó a llamarse Red Bull Racing en 2005, Christian Horner ha estado siguiendo todos los avances de la escudería como jefe de equipo.

Bajo su dirección, la estructura de las bebidas energéticas ganó su primer título de constructores en 2010 y ese mismo año también conquistaron el de pilotos con Sebastian Vettel. Tras ese éxito, siguiente varios años más de dominio, tras los cuales Mercedes tomó el relevo y dio un golpe encima de la mesa con ocho títulos de equipo consecutivos. Sin embargo, desde 2021, los austriacos están disfrutando de otro dominio con tres títulos seguidos de Max Verstappen.

En 2024, Horner comenzará su vigésima temporada en la Fórmula 1. Y, a la pregunta sobre si se ve a sí mismo continuando como jefe de equipo durante mucho tiempo, dijo en una entrevista exclusiva con Motorsport.com: "Sinceramente, no tengo ni idea".

"Nunca miro demasiado lejos en el futuro, porque el largo plazo en la Fórmula 1 es algo así como dos semanas. Así que nunca pienso en los próximos cinco años. Para mí, el mayor reto de mi carrera es el proyecto de Red Bull Powertrains, crear una empresa de motores desde cero".

En sus 19 años en la Fórmula 1, Horner se ha enfrentado a muchos retos, pero considera que construir sus propias unidades de potencia es "al cien por cien" su mayor desafío: "Absolutamente, porque como filial de una bebidas energéticas tenemos que competir con una empresa de nueva creación contra Ferrari, Mercedes y Honda, con nuestro propio motor".

Red Bull cuenta con el respaldo de Ford, aunque Horner quiso matizar que el trabajo real lo hacen ellos: "Tenemos una gran relación con Ford, pero el motor se diseña y produce en Milton Keynes".

¿Qué es Red Bull Powertrains?: Fórmula 1 ¿Qué es y cómo funcionará la Red Bull Powertrains en la F1?

Horner también explicó cuál es su forma de dirigir Red Bull: "Me gusta trabajar con gente y he tenido la suerte de haber pilotado en equipos buenos y no tan buenos y sabía que era la gente la que marcaba la diferencia. Así que siempre intenté asegurarme de dirigir un equipo de la forma en que me hubiera gustado a mi como piloto".

Sobre si Horner alguna vez soñó con convertirse en accionista del equipo, como es el caso del jefe de equipo de Mercedes, Toto Wolff, su respuesta fue muy clara: "No, porque Red Bull siempre ha sido propietaria del 100% del equipo. El equipo siempre ha contado con un gran apoyo de los accionistas y yo siempre he tratado al equipo con responsabilidad, como si fuese mi dinero, intentando asegurarme de que lo gastamos de forma inteligente y responsable".

El directivo que ha sido condecorado Comandante de la Orden del Imperio Británico, reconoce que también ha recibido varias veces ofertas, pero las ha rechazado todas: "Siempre es halagador recibir una oferta o el interés de otro equipo. Pero mi corazón está aquí", subraya el británico.

"Y desde el principio del equipo -yo construí el equipo, me uní a él desde el comienzo- siento una responsabilidad hacia la gente y los accionistas y todos los socios que tenemos. Además, no me gustan mucho los cambios. Creo que la estabilidad es increíblemente importante", concluyó.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!