Red Bull F1 empieza a notar el impacto del castigo aerodinámico

Después de un largo y escrupuloso estudio financiero del ejercicio económico completo de los equipos durante la temporada 2021 de la Fórmula 1 por parte de la FIA, el organismo rector confirmó que Red Bull había cometido una infracción que conllevaría una sanción.

El equipo austriaco superó el límite presupuestario, introducido por primera vez ese año, razón por la que recibió una multa de 7 millones de dólares (7,04 millones de euros en ese momento) y una restricción de un 10% menos de uso del túnel de viento en 2023.

Superada la mitad del periodo invernal en el que los equipos trabajan al máximo en el coche con el que competirán el siguiente curso, parece que el equipo de Max Verstappen ya ha podido ver cuánto les está perjudicando dicha penalización aerodinámica.

El director de equipo de las bebidas energéticas, Christian Horner, afirma que ya están intentando sortear las restricciones: "Hemos estado por debajo de un 25% del tiempo que deseábamos por culpa de la penalización, y definitivamente ha tenido un impacto", dijo el de Red Bull a RACER.

"Limita considerablemente el número de pruebas que podemos hacer en el túnel de viento. Como equipo, tenemos que adaptarnos a ello. Creo que eso significa que tenemos que estar un poco más concentrados, tenemos que pensar un poco más qué es lo que hacemos en el túnel de viento y demás. Sin duda es un hándicap bastante grande, pero nuestro equipo es capaz de encontrar la mejor manera de afrontarlo y seguir adelante", indicó.

Si bien esas restricciones aerodinámicas son una consecuencia directa del límite presupuestario que entró en vigor en 2021 y que cada año se rebaja un poco más, Horner aseguró ser partidario de la nueva normativa financiera de la Fórmula 1.

"Fomenta la eficacia. Hace cuatro o cinco años, al final de la temporada teníamos muchísimas piezas sobrantes que no habíamos utilizado ni íbamos a usar ya, por lo que la mayoría acababan tiradas en la basura. Ahora simplemente no podemos permitírnoslo. Me parece bien que ahora se evite ese despilfarro".

"Pero la nueva normativa aún es muy joven, podríamos decir que están en fase de desarrollo. Todavía hay que afinar algunas partes. Por ejemplo, sigue habiendo algunas incoherencias en la normativa, el departamento de chasis puede tomarse una copa de Navidad, ¡pero el de unidades de potencia no!", bromeó el director de Red Bull en la Fórmula 1.

