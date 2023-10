Horner propone parrilla invertida en las carreras sprint de la F1

Pese a que el formato sprint de la F1 deja algunos destellos del objetivo por el que se introdujeron (mejorar el espectáculo), este año a menudo se han visto como carreras aburridas en las que ocurre exactamente lo que es esperaba que ocurriera.

El viernes, Max Verstappen se vio sorprendido en la clasificación y tendrá que salir sexto en la carrera principal del GP de Estado Unidos, pero con el formato independiente que tienen los grandes premios al sprint actualmente, logró sin problemas la 'minipole' y la victoria al sprint, sin rival, como tantas otras veces este curso.

El propio holandés, que ya había sido crítico en otras ocasiones con el formato sprint, lo volvió a criticar tras ganar este sábado. "Si yo fuera un aficionado, estaría decepcionado porque entonces ya sabes más o menos lo que pasa. Le quita esa magia de despertarse un domingo, poner la TV y tras la clasificación no estar seguro de qué coche va a ser el más rápido".

Su jefe Christian Horner también cree que hace falta alterar el formato, y se refirió a la posibilidad de las parrillas invertidas, un asunto que ya ha estado sobre la mesa en el pasado. "Creo que hay que añadir un poco más de riesgo", explicó el director de Red Bull.

"Quizás invertir el orden de los 10 primeros o algo así, pero hay que añadir suficientes puntos para que merezca la pena que los pilotos vayan a por ello. Sigue sin sentirse como algo especial ganar una carrera sprint. Y claro, obviamente no es lo mismo que ganar un gran premio, pero creo que estamos en un proceso en el que tenemos que estar abiertos al cambio y a la evolución".

Horner no es partidario, como Verstappen, de simplemente quitar el formato sprint. Prefiere perfeccionarlo: "Creo que el concepto está bien, pero creo que en la ejecución podemos hacer un mejor trabajo para que sea más emocionante para el espectador".

"Creo que el concepto sprint sigue siendo bueno, sólo creo que la ejecución del mismo es una oportunidad para hacer algo un poco diferente", defendió. "Creo que aún podemos hacer más. No sé, hay que pensarlo un poco para afinarlo".

En cualquier caso, lo que se hace en otros campeonatos como la F2 y F3 es tener una clasificación principal el viernes y luego invertir las primeras posiciones solo para la carrera sprint y dejar esa parrilla del viernes para la carrera principal.

Eso obligaria a la F1 a cambiar una vez más su formato al sprint, que ahora mismo tiene dos clasificaciones, una para la carrera principal y otra para la carrera corta. Si se mantuvieran esas dos sesiones pero se invirtieran las posiciones tras la clasificación sprint, sin duda veríamos a muchos pilotos sin arriesgar porque... ¿quién querría ser primero si eso significase salir luego 10º?

Hay trabajo por hacer.

Por su parte, el jefe del Circuito de las Américas de Austin, Bobby Epstein, ya había revelado antes del sábado su sorpresa por el hecho de que tener un fin de semana al sprint no ayudara a vender más entradas. De hecho, durante la carrera sprint se vieron asientos vacíos, señal de que el sábado no no había captado la atención tanto como muchos esperaban".