Horner admite que Red Bull F1 necesita tener a Pérez "más en la pelea"

Max Verstappen volvió a ganar en el GP de España 2024, pero una semana más, su compañero, Sergio Pérez, estuvo mucho más lejos de lo esperado del ritmo del holandés. En clasificación, el mexicano sólo pudo hacer el octavo mejor tiempo, mientras que en la carrera tuvo que salir undécimo por una sanción que arrastraba desde Canadá y finalmente se conformó con ser octavo.

La mala racha de Checo, unida a una presión cada vez mayor por parte de los rivales de Red Bull, podrían poner en riesgo el título de constructores del equipo de Milton Keynes si el mexicano no empieza a sumar más puntos en las próximas carreras. Sin embargo, el director de la escudería, Christian Horner, dijo en Barcelona que de momento no estaba preocupado por ello.



"Si no me equivoco, hoy hemos vuelto a sumar la mayor cantidad de puntos como equipo [Red Bull logró 29, Mercedes 27 y McLaren 25]. Así que mientras que sigamos haciendo eso, el campeonato de constructores seguirán yendo bien".

Pero el directivo de los austriacos también es consciente de que su ventaja es cada vez menor y que para mantener su actual ventaja en el mundial necesitarán más pronto que tarde recuperar la mejor versión de un Sergio Pérez que cada fin de semana se encuentra con un problema diferente.

"Sergio tuvo un gran comienzo de año, solo necesitamos que vuelva a ese estado de forma que mostró en las primeras carreras. Sabemos que puede hacerlo, sólo se trata de juntarlo todo mentalmente para cumplir con los objetivos", explicó.

En cuanto a la carrera de Pérez en el GP de España, Horner cree que consiguió lo máximo que estaba a su alcance, o al menos eso era lo que pensaba el simulador de los de Milton Keynes.

"Le hicimos hacer hasta tres paradas y creo que funcionó, porque pudo pasar a Gasly en la última vuelta. Seguramente habrá ganado algo de confianza en esta carrera. Hizo bastantes adelantamientos, empezó undécimo en una pista en la que es difícil adelantar".

"Teóricamente, dijimos que acabar octavos era lo mejor que podía hacer hoy, cuando miras a todas las simulaciones que hemos hecho, decían eso, y lo ha conseguido. Creo que le quitará un poco presión, pero obviamente tiene que estar más en la pelea", finalizó el director del equipo de las bebidas energéticas en la Fórmula 1.

