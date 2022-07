Cargar el reproductor de audio

En un intento por frenar el problema del porpoising al que varios equipos se enfrentaron en la fase inicial de la temporada 2022 de Fórmula 1, la FIA anunció antes del Gran Premio de Francia que modificaría las reglas para el próximo año por motivos de seguridad.

Eso incluye el aumento en la altura de los bordes del suelo en 25 mm, así como la introducción de controles más estrictos en el fondo plano. Sin embargo, una serie de escuderías se oponen y podrían tratar de desafiar a la federación internacional.

Red Bull se ha mostrado contrario a cualquier cambio en la normativa durante el presente curso, diciendo que los equipos que no han tenido problemas de porpoising no deberían pagar el precio por otros. Cuando Motorsport.com le preguntó tras la cita en Paul Ricard cómo creía que se resolvería, el jefe de los de Milton Keynes, Christian Horner, pidió a los responsables de las reglas que "solo sigan el proceso normal".

"De nuevo, no vi ningún problema aquí en Francia", dijo. "Creo que en las últimas tres o cuatro carreras no se ha visto ningún contratiempo, así que me parece que tiene que haber una solución de sentido común, no reescribir el reglamento para el próximo año, con los límites presupuestarios tan tarde".

"Creo que es un problema aún mayor para algunos de los equipos más pequeños, que no pueden tener los recursos para poder reaccionar", continuó. "Pienso que cualquier medida que se tome debe ser sensata".

El máximo responsable de Red Bull afirmó a principios del fin de semana que la presión para las modificaciones en los suelos era para ayuda a "cierto equipo", en referencia a Mercedes, que ha sufrido más que nadie con el rebote, a pesar de que los alemanes niegan que sea así.

Según el reglamento técnico de la FIA, los cambios de seguridad puedes realizarse "sin previo aviso ni demora", pero varias escuderías dudan de que se trate de un verdadero problema de seguridad.

"En realidad, no estoy de acuerdo con que sea un problema de seguridad", explicó Horner el domingo. "Depende de cada equipo la forma en la que decidan utilizar su coche, se puede eliminar el porpoising muy fácilmente, pero a costa de sacrificar rendimiento".

"Por lo tanto, no es una obligación de la FIA garantizar que una escudería sea competitiva. De lo contrario, habríamos tenido un BoP [Equilibrio de rendimiento] en el motor en los últimos diez años", afirmó.

El británico reconoció que parte del problema es que en el reglamento no se define qué es un problema de seguridad, y dijo que ese tema era algo "muy fácil de defender" y a lo que agarrarse.

"Teóricamente, no es objeto de una comisión o de una votación del Consejo Mundial", indicó Horner. "Creo que se puede hacer algo, pero pienso que tiene que ser sensato, las cifras que se han discutido son extremas comparadas con lo que en la realidad se podría hacer".

Eso se suma a lo que dijo sobre que la Fórmula 1 debía tener cuidado para evitar "reaccionar de forma exagerada a unas pocas muestras en unos pocos circuitos puntuales", y que confiaba en que los equipos estarían de acuerdo en gestionar el asunto durante el invierno.

Aunque hay una división entre los equipos, todos han hecho hincapié en la necesidad de una resolución rápida de la normativa, ya que cualquier modificación puede tener un gran impacto en sus coches de 2023.

Horner consideró que las escuderías más pequeñas que se oponen a los ajustes en las reglas están "incluso más entusiasmadas" y tendrán "una mayor voz sobre esto".

"Es demasiado tarde para rediseñar un coche ahora para el próximo año", explicó el director de Red Bull. "Si están hablando de elevar 25 mm la altura del suelo, es algo completamente diferente en lo aerodinámico".

