Horner entiende la 'exigencia' de Verstappen y asegura que es positiva

Max Verstappen consiguió su sexta victoria de la temporada 2024 de Fórmula 1 en Montreal (Canadá) y aumentó su ventaja en el mundial de pilotos hasta los 56 puntos gracias al cero de Charles Leclerc.

Son cifras más que buenas, pero eso no quita que el neerlandés vea mucho margen de mejora. De hecho, en sus declaraciones durante el fin de semana, indicó que Red Bull tiene "demasiados pequeños problemas" esta temporada y pidió una reacción sin margen de error.

Qué dijo Verstappen: Fórmula 1 Verstappen pide más a Red Bull F1 tras verse cada vez bajo más presión

Y, pese a lo que podría parecer, su victoria en Canadá no cambia eso para Verstappen, ya que sus sensaciones siguen siendo que ahora sus rivales están mucho más cerca que el año pasado.

Obviamente, para el jefe del equipo, Christian Horner, no han pasado desapercibidas las palabras de su piloto estrella: "Ha sido un fin de semana desafiante para nosotros. El viernes en particular fue difícil porque no pudimos recorrer muchos metros con Max. Tuvo un problema con el ERS [sistema de recuperación de energía] y como resultado tuvimos que cambiar el motor".

"Ha sido un fin de semana ajetreado para todos en el box. A veces te encuentras más piedras en el camino durante una fase de la temporada, pero creo que hemos conseguido salir adelante. Se trata siempre de que todo el mundo mantenga la concentración en esos momentos y diría que Max ha hecho una gran carrera", añadió en forma de elogio.

El directivo británico de 50 años, quien después de los rumores de principios de temporada parece estar de nuevo totalmente asentado en su rol, es consciente de que Verstappen exige lo mejor de su equipo en todo momento, casi la perfección, como siempre lo hace de sí mismo en la pista.

"Max es exigente, pero eso se aplica a todos en el equipo en realidad. Así que principalmente expresa lo que todos los miembros del equipo sienten. Todo el mundo se esfuerza por destacar aquí, eso es lo que nos gusta como equipo", concluyó.

Con el GP de España, entre otros, a la vuelta de la esquina, los próximos circuitos deberían sentarle mejor a Red Bull, algo que sus rivales ya temen después de cuatro carreras complicadas para los de las bebidas energéticas, en las que cedieron dos victorias, una ante McLaren y otra ante Ferrari.