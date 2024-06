Verstappen pide más a Red Bull F1 tras verse cada vez bajo más presión

Max Verstappen sufrió un problema con un componente híbrido del motor Honda de su RB20 que le dejó en fuera de juego durante la mayor parte de los segundos entrenamientos libres del viernes.

Y el hecho de montar un nuevo MGU-K podría ser una decisión que le persiga más adelante en la temporada 2024 en forma de penalizaciones en parrilla si excede el número de elementos que el reglamento de la FIA permite.

El holandés aseguró que terminar segundo en la clasificación del GP de Canadá estaba por encima de sus propias expectativas para Montreal, y eso que marcó un tiempo idéntico al del poleman, George Russell , en un circuito que no jugó a favor de los puntos fuertes de Red Bull

Pero el tricampeón del mundo ha pedido a Red Bull que busque una solución a sus problemas, con poco margen de error ya que los rivales se han acercado y están cada vez bajo una presión mayor.

"Fue una buena sesión de clasificación, pero por nuestra parte hemos tenido demasiados problemas este fin de semana", dijo Verstappen haciendo referencia al motor.

"Realmente no debería ocurrir. Vigilamos todo de cerca, como siempre hacemos, pero a veces tienes periodos en los que las cosas no van bien durante un tiempo y salen estos pequeños problemas".

"Tenemos que intentar que no vuelva a ocurrir. Todo el mundo lo sabe y siempre intentas evitarlo, pero en este momento las cosas no van muy bien. Por supuesto, hablamos de ello con el equipo y siempre intentamos mejorar o analizar por qué suceden ciertas cosas, pero de alguna manera, no podemos evitarlo por el momento", añadió el actual líder del campeonato.

Canadá llega tras un GP de Mónaco más complicado en el que Verstappen acabó sexto, mientras él y su compañero de equipo Sergio Pérez sufrían al pasar por encima de los pianos y baches.

una lucha a cuatro bandas, ya que el reciente progreso de Pero lo que parecía que iba a ser una batalla a tres por la victoria con Ferrari McLaren es ahora, ya que el reciente progreso de Mercedes ha quedado de manifiesto tras la clasificación de este sábado, en la que Russell se llevó la pole.

"Mercedes ha sido rápido este fin de semana, así que el segundo puesto es un buen resultado para mí. Estábamos exactamente igualados en la Q3, pero Mercedes fue tres décimas más rápido en la Q2. Entonces creo que todavía había mucho más que sacar para Mercedes, no han mostrado realmente su mejor vuelta todavía".

"Estoy contento de que sea Mercedes y no Ferrari, porque está más cerca de nosotros en el mundial. Pero al final, tenemos que concentrarnos en nosotros mismos, no puedes confiar en los rivales", dijo.

En las últimas semanas también ha parecido más difícil para Red Bull dar en el clavo con la puesta a punto del coche y el holandés es algo que reconoció abiertamente.

"De alguna manera, es muy difícil hacer que nuestro coche se sienta realmente bien. Parece que para otros equipos eso es un poco más fácil", concluyó Verstappen.

