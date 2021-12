Horner culpa a Mercedes de la campaña anti-Verstappen

Verstappen y Hamilton se jugarán el título de F1 este fin de semana en Abu Dhabi, donde llegan empatados a puntos en la clasificación.

El neerlandés denunció antes del Gran Premio que fue tratado de forma diferente a otros pilotos por los comisarios después de recibir dos sanciones en Arabia Saudí el pasado domingo.

Hamilton llamó a Verstappen "loco" durante su lucha por el liderato en Yeda, después de que le forzara a salirse de la pista en la curva 1.

Antes de la última carrera en Abu Dhabi, el director de carrera de la F1, Michael Masi, recordó a los pilotos en sus notas previas al evento que cualquier conducta antideportiva les puede dejar sin puntos en el campeonato.

El viernes en Abu Dhabi, Horner dijo que sentía que Hamilton y Mercedes estaban utilizando todas sus herramientas para presionar a Verstappen, incluyendo una narrativa sobre su estilo de conducción.

"Lewis es un siete veces campeón del mundo, es el piloto más exitoso de todos los tiempos", señaló Horner.

"Tiene una posición obvia dentro del deporte. Lo que dice tiene mucho peso. Creo que ha utilizado todas las herramientas disponibles para poner a Max bajo presión este año. Es un animal competitivo, no se llega a ser siete veces campeón del mundo sin ser un competidor como él".

"Así que sí, creo que, respaldado por la maquinaria mediática de Mercedes, se ha puesto una gran presión sobre Max".

Christian Horner, Red Bull Racing

Horner recordó que Verstappen es "solo un chico joven" de 24 años, que conduce con "valentía, pasión, habilidad y determinación".

"Se enfrenta no sólo a Lewis, sino a la enorme maquinaria de Mercedes-Benz", apuntó.

"Creo que todo el mérito es suyo, por cómo ha manejado esa presión este año. No se ha dejado arrastrar por ella, no se ha dejado absorber. Se ha dedicado a sus asuntos y no ha cambiado su enfoque o su forma de correr desde Bahréin hasta Arabia Saudí".

Horner indicó que Red Bull es "un equipo de corredores" que se centra en las batallas en pista.

"Vamos a correr, tenemos un piloto fenomenal que ha conducido con todo su corazón este año", dijo. "Ha sido intenso dentro y fuera de la pista. Y creo que el foco de atención, incluso la narrativa de este escenario de 'Mad Max' o de llamarle loco, ha sido una narrativa muy clara".