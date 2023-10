Horner ataca a las reglas del formato sprint al ser "una broma"

La Fórmula 1 modificó el formato sprint que utiliza en seis de los grandes premios de la temporada 2023, disputando la clasificación para la carrera principal al viernes por la tarde, seguida de la clasificación shootout y la carrera al sprint para el sábado, con la cita larga el domingo.

Los coches se someten a las reglas del parc fermé después de la única sesión de entrenamientos libres del viernes por la mañana, lo que significa que los equipos están bloqueados en la configuración de sus monoplazas y sujetos a límites estrictos sobre los elementos que pueden cambiar durante el resto del fin de semana.

En el Gran Premio de Estados Unidos del pasado fin de semana, tanto Charles Leclerc como Lewis Hamilton fueron descalificados el domingo debido a un desgaste excesivo de la plancha de sus respectivos suelos, quizá debido a que tanto Ferrari como Mercedes no podían hacer modificaciones en sus reglajes por el exigente formato al sprint.

Las escuderías que se ven obligados a cambiar sus configuraciones han de salir desde el pitlane, como ya pasó con Haas y Aston Martin en la prueba en el circuito de Austin, y eso llevó al director de Red Bull, Christian Horner, a calificar de "broma" que los conjuntos solo dispongan de una hora para hallar la mejor solución: "Para mí, el parc fermé es una broma".

"Tienes una sesión para configurar tu coche, y entonces los ingenieros pueden irse a casa, así que hay que analizarlo, y estoy seguro de que fue un factor que contribuyó a los problemas de altura de los equipos que incumplieron el reglamento", explicó el máximo responsable de los austriacos. "Efectivamente, no es más que una tanda larga en una carrera al sprint, y no hay ningún peligro real para ello, no hay ningún incentivo real detrás".

El piloto estrella de los de las bebidas energéticas, Max Verstappen, es muy contrario a la idea de las carreras al sprint y pide que se eliminen, ya que "no le satisface" ganarlas. El formato ha sido un éxito y un fracaso, con una bastante entretenida en el Gran Premio de Qatar seguido, de un fracaso el Gran Premio de Estados Unidos, algo que a menudo depende del desgaste de los neumáticos.

Christian Horner cree que la Fórmula 1 debería llevar a cabo una encuesta sobre la popularidad del formato entre los aficionados, debido a que el objetivo inicial era hacer los grandes premios más entretenidos para ellos: "Deberíamos ir a ver a los aficionados y conocer su opinión. ¿Qué es lo que quieren?".

"Creo que sería interesante analizar los datos al final del año sobre la popularidad de las carreras al sprint porque, al fin y al cabo, todo depende de los aficionados", dijo el británico. "La razón por la que hacemos carreras al sprint es intentar ofrecer más espectáculo para crear un evento más atractivo. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos al final del año cuando tengamos todas las muestras de las carreras al sprint y decir, 'vale, ¿qué podemos hacer mejor? ¿Qué podemos aprender? ¿Y cómo podemos mejorar el espectáculo?'".

"Si los pilotos lo disfrutan y lo encuentran bien, y a los equipos les pasa lo mismo, entonces creo que los aficionados en última instancia lo harán", sentenció el director de Red Bull sobre las citas cortas de los sábados.

