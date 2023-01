Cargar el reproductor de audio

Aston Martin fue el primero en presentar su fecha de presentación para la temporada 2023, y Red Bull ha sido uno de los últimos. Sin embargo, solo anunciaron qué día, y ahora ya sabemos también la hora a la que conoceremos el nuevo coche de Aston y el nuevo Fórmula 1 de Red Bull.

Ambos serán por la tarde europea, en la mañana de Latinoamérica. Además, sabemos que las presentaciones de Aston Martin y McLaren para la F1 2023 no solo coincidirán el mismo día (lunes 13 de febrero), sino que solo estarán separadas por dos horas.

¿A qué hora presenta Red Bull el nuevo coche de Verstappen y Pérez para la F1 2023?

Red Bull presenta su coche 2023 de F1 el viernes 3 de febrero a las 17:00h de España

Viernes 3 de febrero a las 10:00h de México

Viernes 3 de febrero a las 11:00h de Colombia, Panamá, Ecuador y Perú

Viernes 3 de febrero a las 12:00h de Venezuela y Bolivia

Viernes 3 de febrero a las 13:00h de Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile

Como la de AlphaTauri, Red Bull decidió hacer la presentación de su nuevo monoplaza en Nueva York, por lo que el horario no podía ser en la mañana europea. El motivo de poner la presentación de Red Bull a las 16:00h de Gran Bretaña, igual que ocurrió el año pasado, es porque así no obliga a un gran madrugón a Latinoamérica (Red Bull presenta su coche a las 10:00h de México o las 13:00h de Argentina) y a su vez no es tarde para Europa (la presentación 2023 de Red Bull es a las 17:00h de España).

Con la diferencia horaria que hay, en Nueva York serán las 11:00h de la mañana cuando Red Bull presente el RB19, el monoplaza de Max Verstappen y Sergio Pérez para la F1 2023. El evento se podrá seguir en directo aquí, en nuestra web.

¿A qué hora presenta Aston Martin el nuevo coche de Alonso y Stroll para la F1 2023?

Aston Martin presenta su nuevo coche de F1 el lunes 13 de febrero a las 20:00h de España

Lunes 13 de febrero a las 13:00h de México

Lunes 13 de febrero a las 14:00h de Colombia, Panamá, Ecuador y Perú

Lunes 13 de febrero a las 15:00h de Venezuela y Bolivia

Lunes 13 de febrero a las 16:00h de Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile

En España habrá que esperar hasta última hora de la tarde del lunes 13 de febrero para conocer el nuevo coche de Fernando Alonso, el Aston Martin AMR23. El motivo de ese horario es similar al de Red Bull: la afición española estará muy atenta y a su vez en Canadá, país de Lance Stroll, estarán a mediodía y bien despiertos.

En Aston Martin han prometido que ellos sí presentarán el coche real, y no solo la decoración como hacen otros (y como ya ha admitido Williams, por ejemplo). Y analizando el coche, aseguran que será un 90% diferente al de 2022, con multitud de novedades tras haber encontrado 'lagunas' en el reglamento. ¡Muchas ganas de verlo!

En Motorsport.com retransmitiremos en directo la presentación del nuevo Aston Martin.

¿A qué hora presenta McLaren su nuevo coche para la F1 2023?

McLaren presenta su nuevo coche de F1 el lunes 13 de febrero a las 18:00h de España

Lunes 13 de febrero a las 11:00h de México

Lunes 13 de febrero a las 12:00h de Colombia, Panamá, Ecuador y Perú

Lunes 13 de febrero a las 13:00h de Venezuela y Bolivia

Lunes 13 de febrero a las 14:00h de Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile

Una de las cosas que sorprendieron mientras las escuderías anunciaban sus fechas de presentación era que McLaren F1 y Aston Martin habían elegido el mismo día, el lunes 13 de febrero, y los aficionados esperaban que al menos no se pisaran en horario. Y no, no serán a la misma hora, pero hay menos diferencia de la que sería deseable.

Ambas presentaciones serán por la tarde, y el McLaren nuevo lo conoceremos solo dos años antes que el Aston Martin, por lo que mientras estemos analizando lo que nos han mostrado los de Woking, llegará la presentación de los de Silverstone.

Del horario de McLaren sorprende que si bien es a una hora amable en Gran Bretaña (país de Lando Norris), a las 17:00h, es una hora muy mala en Australia, país de Oscar Piastri. De hecho, si algún australiano quiere verla en directo, tendrá que trasnochar mucho o madrugar muchísimo, a las cuatro de la mañana. Que por cierto, es algo que ya hacía McLaren en la reciente época de otro piloto del mismo país, Daniel Ricciardo...

Los otros únicos horarios anunciados de momento son el de Williams, que se presentará el lunes 6 de febrero a las 15:00h de España, y el de Alfa Romeo, que lo hará a las 10:00 de la mañaan del martes 7 de febrero desde Zurich.

