GP de Portugal: a qué hora y cómo ver la clasificación de F1

El Autodromo do Algarve, en Portimao, será el escenario de la tercera sesión de clasificación de la Fórmula 1 2021. La sede del GP de Portugal, que cuenta con varias curvas a ciegas y numerosas subidas y bajadas, ofrecerá una espectáculo intenso de principio a fin.

Recordamos que en la edición 2020 del evento, que entró en el calendario a causa de la pandemia de coronavirus, fue Lewis Hamilton quien se llevó la pole en tierras portuguesas. ¿Se romperá el actual empate entre el inglés y Max Verstappen en la tercera batalla por la pole position de 2021?

¿A qué hora empieza la clasificación del GP de Portugal 2021 de F1?

Día : sábado 1 de mayo de 2021

Hora de la clasificación de Imola : 16:00h (horario peninsular español)

El GP de Portugal 2021 de Fórmula 1 cuenta con ciertas particularidades en cuanto a horarios se refiere al celebrarse en un país con un uso horario distinto. Así, a diferencia de las citas europeas habituales, la clasificación arrancará a las 16:00h hora peninsular española (15:00 hora local).

De este modo, la Q1, primera ronda clasificatoria, arrancará a las 16:00h con los 20 pilotos luchando por un puesto en la siguiente tanda. La Q1 dura 18 minutos, por lo que, si no hay imprevistos, a las 16:18h sabremos quiénes son los 15 pilotos que se clasifican a la Q2. Después de un descanso de siete minutos, a las 16:25h arrancará la segunda sesión de clasificación.

La Q2 dura 15 minutos y los 10 más rápidos pasarán a la ronda definitiva. A las 16:40h, conoceremos a los pilotos que lucharán por la pole en Portimao. La Q3 arrancará ocho minutos después y dura 10 minutos. Por lo tanto, sobre las 17:00h peninsular española conoceremos al tercer poleman de la F1 2021.

¿Cómo se puede ver la clasificación en Portimao de la F1 2021?

Dónde ver la clasificación del GP de Portugal de F1 en España : Movistar + y DAZN F1

Movistar + y DAZN F1 Canal de la F1 : dial 58 de Movistar + y en la plataforma de DAZN

Durante toda la temporada 2021, la Fórmula 1 solo se podrá seguir de manera legal en España a través de DAZN y Movistar +, después del acuerdo alcanzado por ambas compañías. Por lo tanto, sí, hay que pagar para poder verla.

La primera opción es contratar el paquete Motor de Movistar + (10 euros al mes, además del paquete básico de telefonía más televisión) o hacerlo directamente a través de DAZN (plataforma de retransmisión en streaming o bajo demanda). Esto te costaría 9,99€ al mes (con uno gratis, de prueba, sin permanencia) o 99,9€ si optas por contratar el año completo.

Te recordamos que el servicio oficial de retransmisiones a través de internet de la Fórmula 1, F1TV, no funciona en España.

El previo de la clasificación de Portimao arrancará a las 15:00h en DAZN F1, justo 60 minutos antes de que comience la Q1 en el circuito del Algarve.

¿Cómo seguir la clasificación del Gran Premio de Portugal y saber quién se lleva la pole?

Como la única manera legal de seguir la Fórmula 1 en España es a través de las dos opciones que te hemos dado más arriba, cualquier otro enlace que te envíen por servicios de mensajería o app, te hará incurrir en un delito si lo utilizas. Pero no te preocupes, porque a través de nuestro DIRECTO podrás seguir todo lo que pase en Portimao minuto a minuto y no perderte nada, estés donde estés.

¿Dónde puedo ver lo mejor de la clasificación de F1 en Portimao?

Si solo quieres ver momentos concretos o posibles accidentes, lo mejor son las cuentas de Twitter y Youtube de la Fórmula 1 y de DAZN. Y por supuesto Motorsport.com, donde podrás leer nuestra crónica, las declaraciones, las imágenes del sábado en Portimao y las mejores acciones de la clasificación del GP de Portugal.

El programa Post de la lucha por la pole del GP de Portugal comenzará al acabar la Q3 en DAZN F1, sobre las 17:10. Allí, Nira Juanco y los demás colaboradores analizarán todo lo sucedido y pondrán las declaraciones de la mayoría de pilotos.

Cómo ver lo mejor de la clasificación de Portimao : En DAZN y en el dial 58 (DAZN F1) de Movistar +, a las 17:10h

Pero si lo que quieres es ver la sesión repetida al completo, estos son los horarios:

Sábado, 1 de mayo: 18:00h

Domingo, 2 de mayo: 00:20h

Domingo, 2 de mayo: 11:00h

¿Se podría escuchar por la radio en España la clasificación de F1 en Portimao?

Las radios españolas no emiten en directo al completo la clasificación de la Fórmula 1 en el GP de Portugal, pero sí conectan esporádicamente para ver cómo está marchando la sesión. Pero, no te preocupes, porque con nuestro DIRECTO no te perderás nada. Lo arrancaremos sobre las 15:45h y te contaremos minuto a minuto todo lo que pase en Portimao.

Hora de la clasificación de F1 en Portimao en Latinoamérica y cómo verla

Países Horario Canales Costa Rica Guatemala Nicaragua 08:00 STAR Action/ESPN Colombia Perú Ecuador Panamá 09:00 STAR Action/ESPN México 09:00 STAR Action/FOX Sports Venezuela Bolivia Paraguay 10:00 STAR Action/ESPN Chile 10:00 STAR Action/FOX Sports/ESPN Argentina Uruguay 11:00 STAR Action/ESPN *Te recordamos que en Latinoamérica, además de los canales que hemos indicado en la tabla de arriba, también puedes acceder a F1 TV Pro, la plataforma de pago oficial de la categoría (aunque sin anuncios y en inglés). *Te recordamos que en Latinoamérica, además de los canales que hemos indicado en la tabla de arriba, también puedes acceder ala plataforma de pago oficial de la categoría (aunque sin anuncios y en inglés).

Emisoras y canales que retransmiten la Fórmula 1 en todo el mundo

Europa:

Reino Unido - Sky Sports F1

Austria - Servus TV / ORF

Bélgica - RTBF

Dinamarca - TV3 / TV3 Sport / Viasat

Finlandia - MTV

Francia - Canal+

Alemania - Sky

Hungría - M4

Italia - Sky

Holanda - Ziggo

Polonia - Eleven Sports

Portugal - Eleven Sports

España - Movistar / DAZN F1

Suecia - Viasat

Rusia - Match TV

Suiza - SRF / RSI / RTS

América:

Estados Unidos - ESPN

Canadá - RDS / TSN / Discovery Velocity

Latinoamérica - Fox Sports / ESPN

Asia:

China - CCTV / Tencent / Guangdong TV

India - Star Sports

Japón - Fuji Television

Turquía - S Sport

Resto de Asia - Fox Sports

Oceanía:

Australia - Fox Sports / Network 10

Nueva Zelanda - Spark Sports

África:

África- SuperSport

