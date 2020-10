Valtteri Bottas había liderado todas y cada una de las sesiones del fin de semana antes de la clasificación, pero Lewis Hamilton volvió a sacarse de la chistera una estrategia algo diferente a la de su compañero y una vuelta perfecta en los últimos compases de la Q3.

La novena pole position de la temporada del británico supone la 97ª en su trayectoria en la Fórmula 1 y la primera de su vida en el GP de Portugal.

Max Verstappen pudo colarse detrás de los Mercedes, y saldrá con un neumático más blando que ellos el domingo. Leclerc exprimió por encima de lo posible al Ferrari con el que Vettel no pudo pasar de la 15ª posición en la Q2.

Carlos Sainz sacó el máximo del McLaren este sábado, superando por apenas 0,005 a Norris, y garantizándose el séptimo lugar en la parrilla, por detrás de un gran Checo Pérez y Alex Albon.

Top 10 de la parrilla del GP de Portugal de Fórmula 1 2020

Así fue la Q1 de la F1 en Portugal

El inicio de la clasificación se retrasó en media hora (hasta las 14.30 hora local, 15.30 en España) debido a una serie de reparaciones en el alcantarillado del circuito de Portimao, después de que la FP3 acabara con bandera roja por una tapa de un sumidero levantada en la curva 14.

Finalmente, los comisarios lograron tener todo a punto y la sesión comenzó con Daniil Kvyat (AlphaTauri) estrenando el asfalto en primer lugar. Checo Pérez marcó el primer tiempo de referencia, pero aún con un lento 1:18. Solo los Mercedes se quedaron el garaje hasta que faltaban 12 minutos para el final.

Carlos Sainz se quedó a 0,116 del mexicano en sus primeros intentos con los blandos, pero los Ferrari y Verstappen rápidamente mejoraron. Bottas se colocó al frente con su 1:17.064 inicial, superando en más de medio segundo la resto, mientras que Hamilton tuvo que abortar la vuelta.

El inglés se quedó a 0,050 en su segundo intento, con la pista mejorando cada vuelta y Grosjean, Raikkonen, Russell, Magnussen y Latifi eliminados provisionalmente.

Hamilton siguió en pista, alargando la vida de los Pirelli rojos, y bajó a 1:16.828, dejando a Verstappen, que también mejoró, a 0,051 y a Bottas a 0,117. Pérez era cuarto, a 0,542 y Sainz, 8º, a 0,799.

Después de los últimos intentos, George Russell se sacó de la chistera una sensacional vuelta que metió a Williams en Q2 por séptima vez este año y dejó fuera a Raikkonen junto a Giovinazzi, Grosjean, Russell, Magnussen y Latifi.

Así fue la Q2 de la F1 en Portugal

Los Racing Point y Kvyat fueron los primeros en salir a pista para la segunda fase de la clasificación en Portimao, pero la gran sorpresa fue que los Ferrari salieron con medios (amarillos) para intentar salir con ellos el domingo.

Rápidamente, Bottas paró el reloj en 1:16.466 con el medio, bajando en medio segundo su tiempo con blandos de la Q1. Hamilton, en cambio, sufrió en su primer intento, aunque logró marcar un 1:16.824 en el segundo, a 0,358 de su compañero.

Sainz se metió quinto, a 0,717, después de varias vueltas de preparación, con Ocon, Stroll, Kvyat, Vettel y Russell como eliminados provisionales tras los primeros intentos reales.

En los últimos compases, cuando la bandera a cuadros ya había caído, Ricciardo, que estaba en Q3, se salió de pista en la curva 11 y a punto estuvo de destrozar su monoplaza contra las protecciones, tocándolas ligeramente y pudiendo volver a boxes. Sainz acabó 5º, a 0,717 de Bottas y por delante de Norris.

Ocon, Stroll, Kvyat, Russell y un Vettel que sigue sin encontrarse y al que calzaron con medias (medio segundo más lento que Leclerc, también con medias), quedaron eliminados.

Así fue la Q3 de la F1 en Portugal

Renault tuvo que revisar el RS20 de Ricciardo tras el incidente final de la Q2 y el australiano no pudo salir a pista en la ronda final. Los Mercedes fueron los primeros en salir a pista con los blandos, por delante de Leclerc.

El finlandés paró el reloj en 1:16.986 en su primer intento, superando por 0,047 segundos a Hamilton, pero rodando ambos más lentos que en Q2. Curiosamente, Albon salió con medios (0,6 segundos más lento que el blando, según Pirelli) a la Q3, quedándose a ocho décimas de Bottas de primeras.

Verstappen se quedó a solo 0,121 segundos del mejor registro y parecía que la pole podía no caer del lado de Mercedes por primera vez desde Brasil 2019. Sainz era sexto, a 0,534, no pudiendo mejorar con su segundo juego. Solo Gasly y Ricciardo no salieron a pista en los primeros compases.

Los Mercedes salieron con los medios para su último intento y Hamilton bajó a 1:16.934 (solo 0,052 más rápido que Bottas). Pero el finlandés se sacó una vuelta perfecta en Portimao para marcar un 1:16.754 que le daba la pole provisional, mientras Hamilton intentaba el imposible en la segunda vuelta de su juego de neumáticos... y el inglés lograba su novena pole del año, 97ª en su carrera en F1, tras superar por 0,102 segundos.

Verstappen saldrá detrás de los dos W11 con el blando, con un sensacional Charles Leclerc a su lado exprimiendo por encima de lo real al Ferrari SF1000. Sainz arrancará séptimo, tras superar por cinco milésimas a Norris.

Fotos del GP de Portugal de F1