Aston Martin y Honda empezarán en 2026 una relación que convertirá a la escudería británica en el único equipo con ese motor en F1, dotándole del privilegio de dejar atrás su etapa como cliente. Sin embargo, hay quien ve un hándicap la distancia que hay entre ambas sedes, y es que mientras el chasis se fabricará en Silverstone, Inglaterra, la unidad de potencia nacerá y se desarrollará en Sakura, Japón.

Aunque por carretera son muchos más, la distancia en línea recta entre las dos fábricas es de más de 9.400 kilómetros, y la diferencia horaria, de nada menos que nueve horas. Por ello le preguntaron al presidente de Honda Racing Corporation, Koji Watanabe, en una entrevista en la web oficial de Aston, que no dudó en describirlo como una ventaja.

Hablando de cómo funciona la unión entre los ingenieros de Honda y los de Aston Martin, explicó: "La relación entre los ingenieros es muy sólida ahora, pero espero que mejore y se intensifique a medida que nos adentremos más en el proyecto. El punto en común al principio fue este espíritu ganador, y al hablar con Lawrence [Stroll, propietario de Aston] o con cualquier miembro del equipo directivo del Campus Tecnológico AMR, siempre ha existido la sensación de ser un solo equipo. Esa es la filosofía de 'un solo equipo".

Además, existen sinergias entre las dos sedes: "Actualmente, hay ingenieros de Aston Martin Aramco trabajando en HRC Sakura, Japón, y otros de HRC en Silverstone, en el Campus Tecnológico AMR. Trabajamos muy estrechamente gracias a esta relación existe un gran intercambio de conocimientos y experiencia entre nuestras organizaciones".

En cuanto a esa diferencia horaria, que hace que cuando en Inglaterra sea mediodía en Japón ya sean las nueve de la noche, declaró: "Eso es algo que podemos aprovechar. Japón está trabajando mientras el Reino Unido duerme, y viceversa, por lo que el proyecto avanza las 24 horas del día. Cuando alguien llega al trabajo, puede recibir un nuevo conjunto de resultados y datos actualizados desde el otro lado del mundo".

Fábrica Aston Martin F1 Foto de: Aston Martin

Respecto a sus rivales, Ferrari fabricará sus motores y coches en Maranello (Italia), y su cliente Haas opera entre Kannapolis (Carolina del Norte, Estados Unidos), Banbury (Inglaterra) y la propia Maranello. Red Bull, con apoyo de Ford, fabrica ambas cosas en Milton Keynes (Inglaterra), y los motores Mercedes se hacen en Brixworth (Inglaterra), para el equipo oficial que hace sus coches en Brackley, para Williams que los hace en Grove, para McLaren, cuya sede está en Woking y para Alpine, que está en Enstone, todos ellos en Inglaterra. El nuevo equipo Cadillac, está en Silverstone y llevará motor Ferrari, y en el futuro estará en la sede que está creando en Indiana (Estados Unidos) y fabricará su propio motor.

Las dos escuderías restantes sí tienen separación en sus sedes: Racing Bulls está en Faenza (Italia) y recibe los motores de Red Bull hechos en Milton Keynes (Inglaterra) con una diferencia de solo una hora, y Audi entra en la F1 manteniendo la sede de Sauber en Hinwill (Suiza) y haciendo sus motores en Neuburg (Alemania), ambas en el mismo huso horario.