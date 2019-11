El homenaje especial de la hija de Schumacher a su padre

Fieracavalli, feria dedicada a los caballos y la equitación, vivió un momento mágico el pasado fin de semana. Allí, Gina Maria Schumacher actuó en la modalidad Freestyle con un caballo convertido en un Ferrari de F1, con alerones incluidos. La hija del heptacampeón del mundo lució un casco y un mono de su padre para homenajearle.

En el momento de la parada deslizante, Gina Maria incluso simuló una parada en boxes con muchos mecánicos. La prueba de estilo libre incluía un espectáculo de disfraces al ritmo de la música en el que debes realizar maniobras precisas, paradas deslizantes, cambios de galope y marcha atrás.

Ganó la campeona belga Cira Baeck, que se disfrazó de Wonder Woman. Pero Gina Maria se llevó la satisfacción de vencer en la categoría "No Pro".

La hija de Michael Schumacher publicó algunas fotos del evento en Instagram con el siguiente título: "Qué noche tan divertida, una excelente manera de terminar nuestra temporada de espectáculos en Europa. Estoy muy agradecida a toda mi familia y a mis amigos, me apoyan mucho. Sin ti no hubiera sido posible. Muchas gracias. Mi caballo era muy bueno, no le importaba el ruido ni los alerones".

Gina Maria Schumacher se bajó del caballo, con algunos compañeros vestidos rigurosamente de Ferrari, y también organizó una ceremonia de podio de F1 con champán. Una buena manera de rendir homenaje al padre y al coche rojo que han escrito páginas imborrables en la historia del automovilismo.

El casco que llevó Gina, en esta galería de todos los cascos de Michael Schumacher en F1. ¡A cuál mejor!

1991: debut de Schumacher con Jordan 1 / 63 Foto de: LAT Images Con estos colores, Michael Schumacher empezó su carrera en Fórmula 1 en 1991: el negro, el rojo y el amarillo estaban enmarcados por amplias franjas blancas, y en la parte superior era azul. 1991: el primer casco de Schumi en F1 2 / 63 Foto de: Sutton Motorsport Images Aún así, la mayor parte de las superficies del casco están libres de pegatinas de patrocinadores. 1991: cambio a Benetton 3 / 63 Foto de: Sutton Motorsport Images Su segunda carrera en Fórmula 1 la disputó con Benetton. Llevó a su nuevo equipo su diseño de casco. 1992: su primer diseño de casco 4 / 63 Foto de: LAT Images En su primera temporada completa en la Fórmula 1, Michael Schumacher llevó un casco de la marca Shoei. Sus colores se mantuvieron sin cambios: negro, rojo y amarillo acompañando al blanco y azul. 1992: el casco de la primera victoria de Schumacher en F1 5 / 63 Foto de: LAT Images Con este diseño de color, Michael Schumacher logró su primer triunfo en Fórmula 1 en 1992, inscribiendo su nombre entre los mejores pilotos. 1993: segundo año completo en Benetton, Schumacher cambia de marca de casco 6 / 63 Foto de: Sutton Motorsport Images Al año siguiente, Michael Schumacher cambió su proveedor de cascos: Bell pasó a ser el responsable de la protección de la cabeza del alemán a partir de entonces. Schumi también eligió para la temporada 1993 una versión modificada de sus tres colores, como se puede ver comparando esta foto con las dos anteriores. 1993: 7 / 63 Foto de: LAT Images Finalmente Michael Schumacher conservó el diseño probado y lo mantuvo durante toda la temporada 1993. 1994: otro casco de Schumacher en Benetton 8 / 63 Foto de: LAT Images En la temporada de Fórmula 1 de 1994, Michael Schumacher empezó con su diseño "clásico", que adornaba con brillantes rayas rojas sobre la visera. 1994: su primer mundial de F1 9 / 63 Foto de: LAT Images Estos colores y el Benetton B194 permitían a Michael Schumacher convertirse en campeón del mundo de F1 en 1994. 1995: el último casco de Schumacher en Benetton 10 / 63 Foto de: LAT Images Michael Schumacher continuó en 1995 con Benetton igual que en 1994: ¡con el mismo diseño de casco y su segundo título mundial! 1995: el adiós a Benetton 11 / 63 Foto de: LAT Images Pero incluso durante la temporada de Fórmula 1 de 1995, Michael Schumacher estableció el rumbo de su futuro deportivo ... 1996: Schumacher llega a Ferrari 12 / 63 Foto de: LAT Images ... que empezó con Ferrari en 1996. Tenía nuevas pegatinas de patrocinadores, pero el diseño real del casco se mantuvo casi sin cambios: negro, rojo y amarillo con el blanco y azul dominando. 1996: el casco de su primer triunfo con Ferrari 13 / 63 Foto de: LAT Images Con Ferrari, Michael Schumacher llevó a la victoria este diseño de casco a mitad de temporada, sumando tres triunfos en ese primer año. 1997: no cambia la base de su diseño 14 / 63 Foto de: LAT Images En 1997, Michael Schumacher cambió a otro modelo de casco, pero los colores permanecieron iguales. 1997: su "casi" primer mundial de rojo 15 / 63 Foto de: LAT Images Por primera vez, Michael Schumacher optó al título con Ferrari en 1997, pero falló después del famoso y polémico duelo con Villeneuve en Jerez. 1998: Schumacher se aferra a sus colores 16 / 63 Foto de: LAT Images Al año siguiente, nuevamente hubo continuidad con los colores de Michael Schumacher: negro, rojo y amarillo con blanco y azul. Pero... 1998: estrena diseño en Suzuka 17 / 63 Foto de: Sutton Motorsport Images ... en la carrera final del mundial, en Japón, Michael Schumacher realizó una variación en el diseño de su casco. En lugar de blanco en la parte inferior, utilizó un cromado. Y colocó una bandera a cuadros en el arnés. 1998: otro título perdido en Suzuka 18 / 63 Foto de: Sutton Motorsport Images Pero el nuevo casco no trajo suerte a Michael Schumacher: Perdió el duelo por el título contra el piloto de McLaren, Mika Hakkinen. 1999: regreso al pasado 19 / 63 Foto de: LAT Images Para la temporada 1999 de F1, Michael Schumacher volvió a sus colores tradicionales. 1999: la suerte seguía dándole la espalda 20 / 63 Foto de: LAT Images Y aunque el año parecía prometedor para Schumi al principio, su accidente en Silverstone le costó una lesión que no solo le hizo perderse 6 carreras sino perder sus opciones de lograr el título. 2000: el casco de Schumacher para el nuevo año 21 / 63 Foto de: LAT Images La temporada 2000 empezó para Michael Schumacher con una victoria en la primera carrera, en Australia. Y Schumi rápidamente buscó más éxitos 2000: Schumacher domina el mundial 22 / 63 Foto de: LAT Images ¡Pero su diseño de color tradicional en el casco, sin embargo, desaparecería durante segunda mitad de temporada 2000! 2000: cambio radical en Mónaco 23 / 63 Foto de: LAT Images En el evento en Monte Carlo, Michael Schumacher cambió sus colores y adaptó el diseño de su casco al color rojo de Ferrari. 2000: un antes y un después en el diseño de casco de Schumacher 24 / 63 Foto de: LAT Images Una vez más, el cambio de diseño no estuvo acompañado de éxito: Michael Schumacher se retiró cuando lideraba la carrera. Pero a diferencia del campeonato de 1998... 2001: Schumacher se une al rojo "campeón" para siempre 25 / 63 Foto de: LAT Images ...mantuvo el nuevo diseño. Michael Schumacher disputó el resto de la temporada 2000 con los nuevos colores, se convirtió en campeón del mundo y lo mantuvo en 2001. 2001: Schumacher da el "sí quiero" a Schuberth 26 / 63 Foto de: Ferrari Media Center En 2001, Schumi ya como tricampeón del mundo empezó su asociación que duraría muchos años con Schuberth. A partir de ahí, Michael Schumacher ayudó intensamente a desarrollar cascos de Fórmula 1 cada vez mejores. 2001: cambio por solidaridad 27 / 63 Foto de: Ferrari Media Center Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, Ferrari disputó su carrera de casa en Monza sin patrocinadores. Y Michael Schumacher también llevó un casco "desnudo", todo en rojo. 2001: guiño en Indianápolis 28 / 63 Foto de: Ferrari Media Center También en el GP de Estados Unidos en Indianápolis, la Fórmula 1 realizó todo tipo de homenajes al país tras el duro golpe. Michael Schumacher mostró su apoyo con una bandera estadounidense en el casco. 2002: Sigue el rojo 29 / 63 Foto de: LAT Images 2002 vio la continuación del diseño completamente rojo en su casco. 2002: el casco en un año increíble 30 / 63 Foto de: Ferrari Media Center Para Michael Schumacher y Ferrari fue una temporada de récords: Schumi fue nuevamente campeón con el F2002, un coche muy bueno. 2002: "bipolar" en Barcelona 31 / 63 Foto de: LAT Images Otro diseño especial, solo para los test: durante la pretemporada en Barcelona, Michael y Ralf Schumacher llevaron un prototipo de casco, que combinaba ambos diseños de los Schumacher: una mitad para Michael y la otra para Ralf. 2003: pero en la temporada Schumacher vuelve a su casco 32 / 63 Foto de: LAT Images La vida siguió igual en 2003: Schumacher volví a su casco rojo y volvía a ser campeón del mundo de F1. 2003: todo al rojo 33 / 63 Foto de: IMS LLC Por cuarta vez desde 2000, 2001 y 2002, Michael Schumacher se convirtió en campeón con casco rojo. 2003: el lamento en Imola 34 / 63 Foto de: Brousseau Photo En el GP San Marino 2003, Michael Schumacher llevó un brazalete negro. Su madre había muerto antes de la carrera. Por lo tanto, las letras del patrocinador en el casco también aparecían en negro. 2004: Marlboro aparece y desaparece 35 / 63 Foto de: LAT Images Otra vez en rojo, pero con negro, rojo y amarillo, Michael Schumacher compitió en la Fórmula 1 en 2004. Y tuvo que quitar la pegatina de Marlboro en las carreras en las que se impedía lucir publicidad de tabaco 2004: el casco de su séptimo título 36 / 63 Foto de: LAT Images Por última vez en su carrera Michael Schumacher fue de victoria en victoria con Ferrari hasta lograr por séptima vez el mundial. 2004: homenaje a los tifosi de Ferrari 37 / 63 Foto de: Ferrari Media Center En el GP de Italia, Schumi sorprendió a los fans italianos con un diseño especial de casco: rojo, blanco y verde en lugar de negro, rojo y amarillo, homenaje a la bandera de Italia. 2005: un mal año pese al casco más rojo 38 / 63 Foto de: LAT Images Desde 2005 hubo aún más rojo en el casco de Michael Schumacher. Los colores de la bandera alemana eran más pequeños cada vez. 2005: un pequeño espacio para Alemania 39 / 63 Foto de: LAT Images Michael Schumacher dejó en su casco un pequeño remanente de los colores nacionales de su tierra natal hasta que ... 2006: se despide con "todo al Ferrari" 40 / 63 Foto de: LAT Images ...en 2006, asistió a su última temporada con Ferrari con un casco completamente en rojo. 2006: la primera retirada de Schumacher 41 / 63 Foto de: Ferrari Media Center En el GP de Brasil que cerraba la temporada 2006 de F1, Michael Schumacher disputó su última carrera con Ferrari. No logró ganar el título, pero... 2006: su último casco como activo en Ferrari 42 / 63 Foto de: Ferrari Media Center ... Michael Schumacher tenía un diseño especial de casco para su despedida: ¡alrededor de la cabeza llevaba todas sus victorias en Fórmula 1! Tammbién se mantuvieron los caracteres chinos y un dragón, presentes en los cascos de Schumi desde 2005. 2007: pruebas con Ferrari 43 / 63 Foto de: Drew Gibson/LAT Tras retirarse, Schumacher volvió a pista como probador de Ferrari. Y justo cuando su equipo cambiaba su decoración (incluyendo el código de barras de uno de sus patrocinadores), Schumacher hizo lo propio con su casco. 2007: rojo Ferrari 44 / 63 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images El casco rojo brillante siguió, y no solo en 2007... 2008: Test driver 45 / 63 Foto de: Alessio Morgese … también en los test de 2008, con Ferrari. 2008: test de F1 46 / 63 Foto de: Alessio Morgese Schumacher rodó, entre otros, en los test de Barcelona. Con ese casco su cabeza prácticamente se camuflaba en el coche. 2009: prueba el F2007 para volver a la Fórmula 1 47 / 63 Foto de: Ferrari Media Center En 2009 Michael Schumacher disputó un test con casco rojo en Mugello. Su misión era prepararse de cara a su regreso como sustituto de Felipe Massa, lesionado tras un terrible accidente. Pero su vuelta falló por otra lesión del alemán. 2010: Test en GP2 48 / 63 Foto de: GP2 Series Media Service Sin embargo, se dio el 'retorno del rey': Michael Schumacher pasó a Mercedes y volvió a ser piloto titular en 2010, ¡estrenándose con una prueba en el coche de GP2! 2010: pruebas del coche de GP2 49 / 63 Foto de: GP2 Series Media Service Aunque ahora estaba en la competencia, Michael Schumacher siguió con su marca registrada, el casco rojo. Llevaba la estrella Mercedes en lugar del caballo de Ferrari. 2010: un casco negro en un coche plateado 50 / 63 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Pese a que en su segunda etapa en F1 dominó el rojo, durante un primer test Michael Schumacher llevó un casco completamente negro. 2010: su regreso a la F1 51 / 63 Foto de: LAT Images Michael Schumacher afrontó el reto de volver a la F1 con un casco completamente rojo. De su época en Ferrari han quedado los caracteres chinos y el diseño básico, pero... 2010: Schumacher vuelve, con Mercedes, a la F1 52 / 63 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah sobre el coche plateado de Mercedes, el casco rojo de Schumacher destacaba más. 2011: Schuberth y el rojo siguen 53 / 63 Foto de: LAT Images Schuberth también se encontraba en la segunda etapa de Michael Schumacher en F1 como proveedor y en 2011, de nuevo, se le vio con cascos rojos. 2011: segunda temporada con Mercedes en F1 54 / 63 Foto de: Alessio Morgese Pero Schumi tampoco tuvo éxito en su segundo año en Mercedes. El casco, eso sí, seguía el mismo estilo. 2011: aniversario en Spa-Francorchamps 55 / 63 Foto de: LAT Images En el GP de Bélgica de 2011, Michael Schumacher celebró su debut en F1 20 años antes el mismo lugar. ¡Y lució un casco dorado! Casco de Michael Schumacher, Mercedes GP 56 / 63 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Llevaba una inscripción con los años 1991 y 2011 acompañados de siete estrellas que representaban sus títulos. En la carrera, Schumacher logró un buen quinto puesto, pero el casco dorado no volvió a aparecer, porque… 2012: mantiene el rojo 57 / 63 Foto de: LAT Images ... en su última temporada en Fórmula 1, Schumi seguía con el casco rojo. 2012: su última temporada en F1 58 / 63 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah El diseño con el que había empezado su etapa en Mercedes se mantuvo hasta el final. 2012: diseño especial en Spa-Francorchamps 59 / 63 Foto de: LAT Images Pero volvió a haber colores especiales: otra vez Michael Schumacher condujo en Spa-Francorchamps con un diseño especial porque allí disputaba su carrera número 300. Si el año anterior fue oro, esta vez fue plata. 2012: el diseño plateado en Spa 60 / 63 Foto de: LAT Images Celebró ese número de carreras con un casco de platino. ¡También una pieza única en la colección de los muchos diseños de casco de Schumi! 2012: última aparición en Spa-Francorchamps 61 / 63 Foto de: LAT Images Michael Schumacher fue séptimo en su último GP de Bélgica, puntuando antes de volver a su casco rojo. 2012: despedida de la F1 en Brasil 62 / 63 Foto de: LAT Images En el GP de Brasil, Michael Schumacher decía definitivamente adiós a la máxima categoría. Su casco rojo habitual llevaba un mensaje especial para los fans: "La vida va sobre pasiones. Gracias por compartir la mía". 2012: adiós, Michael, la F1 siempre te recordará 63 / 63 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Schumacher se retiraba como siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, y también fue séptimo en su última carrera. Con un casco básicamente rojo, como lo había hecho desde 2000. Su color más representativo en su trayectoria.