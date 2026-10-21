Fórmula 1

Hockenheim negocia con la F1 pese a tener un apoyo público "prácticamente nulo"

El circuito de Hockenheim sigue soñando con recuperar su Gran Premio de Fórmula 1 mientras inaugura un nuevo centro dedicado al mundo del motor, aunque las dificultades económicas complican su regreso.

Benjamin Vinel Stefan Ehlen

Publicado: 21 oct 2026, 15:51

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2019 German Grand Prix

Foto de: Andrea Diodato / NurPhoto via Getty Images

Hockenheim mantiene "conversaciones" con la Fórmula 1 sobre un posible regreso del campeonato al circuito alemán, aunque el proyecto sigue siendo, por ahora, "en gran medida teórico".

Los directores generales del Hockenheimring, Joern Teske y Jochen Nerpel, abordaron ampliamente esta cuestión en una entrevista con Formel1.de, medio hermano de Motorsport.com, coincidiendo con la inauguración de Motorworld en el circuito de Baden-Wurtemberg. El complejo ha sido descrito como "un centro único que reúne bajo un mismo techo el automovilismo, el comercio, los talleres, los proveedores de servicios, las empresas, los hoteles, la restauración, los eventos y la pasión por el motor".

El circuito alemán acogió por primera vez el Gran Premio de Alemania en 1970 y fue una cita habitual del calendario de Fórmula 1 entre 1977 y 2006, antes de pasar a albergar la carrera cada dos años hasta 2018, alternándose inicialmente con Nürburgring. En 2019 se organizó una última edición gracias al respaldo de Mercedes, pero las complicadas condiciones económicas hicieron inviable la celebración de nuevas carreras.

Actualmente, la Fórmula 1 cuenta con un calendario de 24 grandes premios y varios candidatos interesados en incorporarse, entre ellos Ruanda, cuya llegada está prevista para principios de la década de 2030. Sin embargo, Hockenheim sigue interesado en convertir el campeonato del mundo en su principal evento.

"La Fórmula 1 está siguiendo muy de cerca todo lo que está ocurriendo aquí, en Hockenheimring", aseguró Teske.

"Estamos en conversaciones. La prioridad de la Fórmula 1, por supuesto, es que las condiciones generales del Hockenheimring sean las adecuadas. Motorworld es un edificio precioso, pero no es el elemento esencial que necesita la Fórmula 1 para organizar una carrera. Imagino que su atención estará más centrada en determinar si las infraestructuras generales son adecuadas".

"Dicho esto, las imágenes que publicamos impresionaron a todo el mundo, y entre ellos incluiría a [el CEO de la F1] Stefano Domenicali. Es simplemente un edificio fantástico y simboliza que las cosas realmente están avanzando en el circuito".

2019 German Grand Prix

Photo by: Andrea Diodato / NurPhoto via Getty Images

Nerpel aclaró que Hockenheim necesitaría instalar gradas provisionales si volviera a albergar la Fórmula 1, con el objetivo de pasar de "algo menos de 60.000 asientos" a "cerca de 100.000", además de ampliar el edificio de boxes para dar cabida a los 11 equipos.

Sin embargo, el principal problema, como suele ocurrir en estos casos, es el económico.

"A menudo estamos aquí sentados y decimos: '¿Habéis visto el edificio de boxes de Hungría?'", añadió Nerpel. "Algo así se construye prácticamente de la noche a la mañana. Y utilizo esa expresión deliberadamente, porque esos edificios se levantaron en unos seis o nueve meses".

"Son dos planteamientos completamente diferentes. Cuando un gobierno o un país muestra interés y dice: 'Esto es importante para nosotros' —fijaos en Ruanda, por ejemplo, que ahora forma parte de las conversaciones—, a veces nos parece extraordinario el poco peso que tiene la Fórmula 1 en Alemania, un país famoso por su industria automovilística, y el escaso apoyo que recibe".

"Naturalmente, nos gustaría contar con mucho más respaldo, pero las posibilidades de recibir financiación pública de cualquier fuente son prácticamente nulas, si se me permite expresarlo así".

"Primero hay muchas cuestiones que resolver", confirmó Teske. "Como en estos momentos no tenemos nada sustancial que anunciar ni de lo que hablar públicamente, todo sigue siendo en gran medida teórico".

2019 German Grand Prix

Photo by: Peter Fox / Getty Images

En un contexto en el que la incertidumbre sobre el calendario está disminuyendo debido a la guerra de Irán, Teske también aclaró que organizar una carrera de sustitución a última hora y por una única temporada "desde luego no merecería la pena" para Hockenheim desde el punto de vista económico.

"Lo plantearía de esta manera: si asumir la organización de una carrera de sustitución abriera considerablemente la puerta a un contrato de varios años y a un futuro asegurado en la Fórmula 1, sin duda sería una opción que estudiaríamos muy seriamente", explicó Teske.

"Pero si estuviera claro que se trataría únicamente de una carrera de sustitución puntual, sin perspectivas de continuidad, personalmente me preguntaría si el esfuerzo merecería la pena. Desde el punto de vista económico, desde luego que no".

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"¿Qué valor duradero aportaría una sola carrera? Un momento de atención mediática, una enorme visibilidad para ese evento y después todo volvería a desaparecer. No sería necesariamente mi opción preferida, aunque debo recalcar que esta es simplemente mi opinión personal y que no se ha acordado nada internamente".

Catorce de los 22 pilotos que componen actualmente la parrilla de Fórmula 1 han competido en Hockenheimring, y tres de ellos han conseguido victorias allí: Fernando Alonso (2005, 2010 y 2012), Lewis Hamilton (2006, 2016 y 2018) y Max Verstappen (2019).

El ídolo local, Michael Schumacher, ostenta el récord de victorias en el circuito alemán, con cuatro triunfos en su palmarés.

2019 German Grand Prix

Photo by: Mark Thompson / Getty Images

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