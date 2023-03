Hill dice que Verstappen presionará a Red Bull para alejar a Pérez

Cargar el reproductor de audio

En el inicio de 2023, Red Bull ha logrado dos dobletes seguidos por primera vez desde la temporada 2009, con un dominio que hace presagiar un curso sin rivales para los de las bebidas energéticas. En ese contexto, el único rival de Verstappen por el título sería su compañero Checo Pérez, y Damon Hill cree que el neerlandés jugará con su posición de líder en el equipo.

Hill, campeón del mundo de F1 en 1996, cree que es pronto para pronosticar un 2023 fácil para Red Bull, y en cualquier caso considera que el mexicano, que de hecho ganó el domingo en Yeda, será rival de Verstappen: "Creo que probablemente es un poco prematuro darlo por terminado tras solo dos carreras. Sergio se defendió muy bien para ganar en Arabia Saudí, así que ese es otro factor que podría hacerlo interesante".

Y ante la pregunta de si Sergio Pérez podrá plantar cara a Max Verstappen (actualmente solo les separa un punto), Hill señaló: "Creo que el problema que tiene es que Max es un poco como una fuerza de la naturaleza, y de manera interna está la presión que puede ejercer sobre el equipo para asegurarse de que Checo no interfiera en sus aspiraciones al campeonato".

El británico tiene claro que Red Bull debería dejar a sus dos pilotos jugarse el mundial: "Desde el punto de vista del deporte, creo que deben dejar que Checo tenga todas las oportunidades para pelear en igualdad de condiciones dentro de ese equipo. Porque sé que la presión de los Verstappen, también de su padre, sobre Red Bull, será intensa".

"Sacará el contrato y dirá: 'Soy vuestro futuro. Toda oportunidad está conmigo', y se aprovechará. Checo sabe a lo que se enfrenta, pero no va a caer sin luchar. Podría ser bastante interesante".

En ese punto, Damon Hill señala a Julian Jakobi, un británico que lleva más de 30 años como manager de pilotos y que, tras serlo a la vez de Alain Prost y Ayrton Senna, ahora lo es de Pérez: "Checo tiene un hombre muy interesante que está con él, llamado Julian Jakobi. Julian trabajó para Alain Prost y Ayrton Senna, por lo que lleva mucho tiempo y conoce este deporte y sabe lo que sucede en los equipos de Fórmula 1".

"Checo es un tipo confiado. Cuando fue a Red Bull, era una de las pocas personas de las que podía pensar que podría ser lo suficientemente fuerte como para no ser intimidado por el equipo hasta la sumisión. Hemos visto a muchachos ir allí y encontrarse sin amigos ni apoyos, y pueden sentirse intimidados y han tenido que irse a otro lado, como Pierre Gasly y Alexander Albon. Incluso se podría decir que Mark Webber y Daniel Ricciardo lo han experimentado".

"Red Bull es un ambiente difícil. No te abrazan y te dicen: 'te cuidaremos, no te preocupes'. Checo tiene gente de su lado y veremos cómo se desarrolla".

Por último, Hill declaró que Verstappen y su entorno no se tomaron bien el resultado del GP de Arabia Saudí, y no cree que el ambiente vaya a ser tranquilo en Red Bull: "Pase lo que pase, los Verstappen no se lo tomarán con calma. Después de la carrera de Yeda vimos que Max estaba... Diría que enfurruñarse no es una palabra demasiado fuerte. Parecía muy descontento por cómo iban las cosas. No les gusta quedar segundos a ese grupo".