Cuando Hill conquistó Imola para Williams en nombre de Senna

Antes de la carrera de 1995, que cayó en el aniversario de la muerte de Roland Ratzenberger durante la clasificación, se guardó un minuto de silencio en memoria del austriaco y de Ayrton Senna. Los pilotos formaron en círculo antes de subirse a sus coches en la parrilla, en un circuito modificado que ahora tenía dos nuevas chicanes entre la línea de salida y Tosa, incluida una en Tamburello.

El líder del campeonato, Michael Schumacher –que había logrado una amarga victoria en 1994–, consiguió la pole con su Benetton superando a Berger por solo 0.008 segundos.

"Creo que tenemos que temer a Ferrari y a Williams, con Gerhard solo ocho milésimas por detrás", advirtió Schumacher antes del comienzo.

David Coulthard partió tercero, por delante de Damon Hill, su compañero de equipo en Williams. "No me gusta ser el cuarto en la parrilla, ¡pero eso me animará mañana!", dijo el inglés.

Jean Alesi, quien había liderado las sesiones de 'familiarización' extra y el warm up en mojado, comenzó quinto.

La carrera comenzó con la pista húmeda. Schumacher mantuvo la cabeza con neumáticos de mojados, por delante de Berger y los dos Williams.

Más atrás, Nigel Mansell –que regresaba y se había clasificado noveno a más de un segundo de su compañero de equipo Mika Hakkinen– comenzó con slicks y pasó apuros al principio, pero los que comenzaron con los de lluvia pronto tuvieron que entrar a boxes cuando la pista se secó.

Berger –que casi fue sacado por el Minardi de Luca Badoer en la última chicane– paró en la vuelta 5, pero le costó reemprender la marcha por un problema en la caja de marchas. El líder Schumacher se detuvo unas vueltas más tarde.

Cuando montó los slicks, Schumacher trompeó en Piratella cuando lideraba y se estrelló contra el muro a gran velocidad, saliendo ileso.

"La salida fue buena y pude controlar a Berger aunque con el tráfico fue un poco difícil", dijo Schumacher. “Después de cambiar los neumáticos, cuando volví a salir sentí que el coche era un poco inestable en la parte trasera. No está claro por qué me salí y tendremos que investigar el motivo. Iba rápido y me siento afortunado porque realmente pensé que iba a salir dolorido".

Berger heredó el liderato, distanciado de Hill, mientras que Coulthard y Alesi dirimieron un intenso duelo por el tercer puesto. Después de 11 vueltas al frente, Berger volvió a parar, pero esta vez su problema con el embrague le obligó a detenerse por completo y perdió muchos segundos mientras el coche se reiniciaba. Cuando el austríaco finalmente salió, cualquier esperanza de ganar se había esfumado.

Hill heredó la cabeza, pero ahora tenía a Coulthard pegado. El escocés patinó en la nueva chicane Villeneuve. Además, cuando entró a boxes a montar neumáticos nuevos y poner combustible excedió el límite de velocidad. "Cambié a segunda y presioné el botón del limitador de revoluciones, luego me costó tiempo que todo se frenara".

Coulthard se reincorporó por delante de Alesi, con quien luchó una vez más, lo que permitió a Hill escaparse. La penalización por exceso de velocidad fue de 10 segundos, pero hubo otro problema que le llevó a un cuarto paso por boxes.

"Dañé el endplate del alerón delantero [en el trompo] pero no me di cuenta de esto cuando entré en mi parada e hice toda la tanda a dos segundos de mi ritmo", explicó. "Entré a cumplir mi penalización, pero no pudimos cambiar el morro en ese momento y tenía graining en los neumáticos".

Hill ganó con 18.5 segundos sobre Alesi, aupándose al liderato del mundial al no puntuar Schumacher, con Berger, tercero, muy lejos, aunque hizo la vuelta rápida en las parte final.

"Fue una carrera en la que tuve que pensar mucho, utilizar toda mi habilidad para intentar leer la carrera", dijo Hill. “Las condiciones cambiantes eran bastante traicioneras, decidir cuándo entrar a por slicks y tratar de superar los obstáculos. Era muy fácil cometer un error hoy".

“Con toda sinceridad, la idea de que este fue el lugar donde vivimos momentos tan terribles el año pasado, pude mantenerla fuera de mi cabeza la mayor parte del tiempo y continuar el trabajo. Sin embargo, creo que fue una buena carrera y Ayrton lo apoyaría”.

Alesi estaba contento con el segundo lugar, pero furioso con la actuación de Coulthard durante su lucha, calificándole de "ignorante".

“Perdí segundos preciosos con Coulthard bloqueándome de manera incorrecta. No debe zigzaguear para evitar que alguien pase más rápido, especialmente en las primeras partes de la carrera.

“Coulthard me golpeó en un punto para bloquearme, doblando ligeramente el brazo de dirección. No quiero decir que David me impidió ganar. La diferencia con el ganador fue, de hecho, mayor que el tiempo que perdí".

Heinz-Harald Frentzen (Sauber) y Hakkinen completaron los puntos, mientras que Mansell terminó décimo en su regreso. Curiosamente, resultó ser la última vez que Mansell terminó un gran premio, ya que se retiró en el siguiente en España –quejándose del coche–, en esta ocasión para siempre.