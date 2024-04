Vettel sería una "opción increíble" para Mercedes F1, afirma Hamilton

En los dos meses que han pasado desde que se conoció la noticia de que Lewis Hamilton dejará Mercedes después de más de una década para irse a Ferrari el año que viene, la inestabilidad que envuelve a la dirección de Red Bull ha colocado a Max Verstappen y a Andrea Kimi Antonelli como los principales candidatos para sustituir al británico.

Los otros pilotos que han sonado para acompañar a George Russell son Fernando Alonso y su compatriota Carlos Sainz, que de ser el elegido haría que fuese un intercambio de asientos.

Sin embargo, hace algunas semanas, Sebastian Vettel, tetracampeón de F1, dijo que podría regresar a la categoría para correr con Mercedes y reconoció conversaciones con el jefe del equipo, Toto Wolff.

Aunque el rumor desapareció rápidamente, el test del alemán con un Porsche 963 LMH y sus palabras reconociendo el "atractivo e interés" de un posible regreso a la F1 le han vuelto a situar en los titulares.

Hamilton, que ha sido rival suyo en la pista hasta hace no mucho, afirma que le "encanta" la idea de que Vettel regrese a la F1, y añade que sería una "opción increíble" para sustituirle en Mercedes.

"Me encantaría que Seb volviera", dijo Hamilton. "Creo que sería una opción increíble para el equipo. Un piloto alemán, un piloto que ha ganado varios campeonatos del mundo, alguien que tiene unos valores increíbles, que seguirá llevando a este equipo hacia adelante. Me encantaría que volviera", explicó.

Hablando sobre la decisión de Vettel de tomarse un par de años sabáticos fuera del Gran Circo, Hamilton reconoció que él sólo se alejaría de la F1 cuando sepa que es para siempre.

"Nunca he pensado en tomarme un año o dos de descanso y luego volver. Cuando me vaya, espero que sea para siempre. Siempre lo vas a echar de menos. Es el mejor deporte del mundo y también la mejor experiencia del mundo. Es la sensación más increíble trabajar con un grupo de personas para ganar, para conseguir algo".

"Probablemente no haya nada que te vuelva hacer sentir igual en toda la vida. No le he preguntado a ninguno de los pilotos lo que echan de menos. Sólo puedo imaginarlo", añadió.

Aunque Hamilton se mostró abiertamente a favor de que Mercedes mantuviese a Valtteri Bottas después de 2021 en lugar de ascender a Russell, entonces piloto de Williams, el siete veces campeón del mundo considera que Mercedes debería apostar por los jóvenes talentos esta vez.

"Creo que siempre es genial darle una oportunidad a un piloto joven y prometedor. Así que la idea de que un piloto joven venga a sustituirme es emocionante", dijo.

Russell, al ser preguntado por un posible regreso de Vettel, mantuvo su postura de que está dispuesto a luchar y preparado para ganar a quien Mercedes elija para ser su compañero de equipo: "Sebastian es una gran persona. Es un cuatro veces campeón del mundo y seguro que su personalidad se echa de menos en la parrilla".

"Creo que es importante que tengamos a los 20 mejores pilotos del mundo compitiendo todos por ganar carreras y campeonatos. Estoy muy contento y abierto a tener a cualquiera como compañero de equipo, ya sea un campeón del mundo o un novato, eso no cambia mi forma de hacer las cosas. Daremos la bienvenida a cualquiera", concluyó el de Mercedes.

