Hamilton quiere que la Inteligencia Artificial decida sanciones en la F1

El piloto británico realizó esos comentarios después de que los comisarios del Gran Premio de Singapur del pasado fin de semana admitieran que se equivocaron al decidir no sancionar con posiciones en la parrilla a Max Verstappen por algunos incidentes. El neerlandés bloqueó a Yuki Tsunoda en la Q2, lo que le sirvió para recibir una reprimenda, además de que le impusieron otra por detenerse en el pitlane para generarse un hueco libre.

Por lo general, obstaculizar desencadena una penalización automática de tres posiciones, por lo que equipos y pilotos rivales quedaron confundidos cuando el vigente campeón del mundo se libró. Varias escuderías hablaron con la FIA para intentar entenderlo, y en la reunión de los directores de los conjuntos el viernes en el Gran Premio de Japón, uno de los comisarios, Matteo Perini, admitió que la reprimenda tendría que haber sido una penalización en parrilla.

También añadió que la falta de comunicación en la radio de Red Bull no debería haberse tomado como atenuante, y Lewis Hamilton dejó claro tras la pregunta de Motorsport.com que no le impresionó que la federación internacional cometiera ese error: "La verdad es que no. ¿Cuántos años llevamos? Esa regla ha sido la misma durante años. Creo que debemos empezar a utilizar a la IA [Inteligencia Artificial] para ese tipo de cosas, para que podamos tomar buenas decisiones".

Cuando se le cuestionó sobre si le gustaría ver comisarios permanentes, añadió que le "gustaría ver si la IA podría hacer un mejor trabajo o no", y su compañero de equipo, George Russell, admitió que se sentía confuso por la decisión de la reprimenda a Max Verstappen: "Fue un poco extraño ver que incluso Max [Verstappen] se libró de esas reprimendas la semana pasada".

"Obviamente, siempre buscamos la coherencia. Somos conscientes de que no es fácil en el mejor de los casos, pero la semana pasada fue un poco raro, así que es extraño que suceda", expresó el británico, aunque no fue el único que dio su opinión, puesto que Carlos Sainz esperaba que la FIA hubiera aprendido la lección.

"Es una pena que quien está dominando y ganado casi todas las carreras sea el único que se sale con la suya, mientras que todos los demás hemos tenido sanciones este año", dijo el español. "Y cuando digo todos, son todos los que han recibido penalizaciones, así que es un poco extraño, y esperamos que [los comisarios] aprendan de ello".

