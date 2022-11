Hamilton, sin sanción tras adelantar con bandera roja en Abu Dhabi

Cargar el reproductor de audio

Aunque no lo logró tras fallar en el tercer sector, Lewis Hamilton tuvo la oportunidad de no cerrar la temporada 2022 de F1 sin pole position, y mantener así inmaculada su racha de conseguir al menos una en cada año de su carrera. El de Mercedes llegó a la clasificación con sus opciones intactas después de que la FIA decidiera no sancionarle por adelantar durante bandera roja en la FP3.

A mitad de la tercera y última sesión de entrenamientos libres, disputada el sábado por la mañana, Pierre Gasly pasó de manera brusca por el piano de la curva 9, y su coche perdió una parte de la llanta del neumático, pieza que quedó en la pista. Dirección de carrera neutralizó la práctica con bandera roja, y varios pilotos se vieron sorprendidos, especialmente Hamilton.

El inglés, que llegaba en vuelta cronometrada, adelantó en el camino a la curva 5 a un McLaren y un Haas, y precisamente fue Norris el que avisó por radio de que Hamilton le había superado a él y a Kevin Magnussen durante bandera roja.

El ingeniero de carrera Pete Bonnington dijo inmediatamente a Hamilton por radio que volvera "a ponerse detrás de Magnussen" tras adelantar al Haas. Los comisarios anotaron el incidente y posteriormente anunciaron investigación, y tanto Hamilton como un representante del equipo tuvieron que declarar.

Finalmente, la FIA determinó que Hamilton "ha tomado las medidas necesarias", y que por tanto no era necesario ningún castigo.

Decisión de la FIA sobre Hamilton tras adelantar con banderas rojas en Abu Dhabi

Tras revisar todas las pruebas recopiladas, los comisarios declararon lo siguiente sobre el incidente de Hamilton con bandera roja:

"No hay duda de que el coche 44 adelantó al coche 20 directamente después de que en la pista se estableciera condición de Bandera Roja. El piloto del coche 44 manifestó que estaba en una vuelta rápida, vio la luz roja, inmediatamente levantó por completo el acelerador y pisó el freno, mientras revisaba sus espejos en busca de coches que le siguieran muy de cerca. Afirmó que mientras lo hacía, pasó al coche 20".

"Los comisarios tomaron nota del precedente en relación con el Gran Premio de Holanda de 2021

(Max Verstappen), donde no se tomó ninguna acción contra el piloto bajo condiciones similares, pero no en idénticas circunstancias".

"Las pruebas de telemetría se obtuvieron directamente de los datos en directo disponibles para la FIA, no de ninguna prueba proporcionada por el equipo. Los datos de telemetría muestran claramente lo siguiente:

1. Que inmediatamente cuando se encendió la luz roja, el piloto levantó el acelerador al 100%

2. Que inmediatamente al encenderse la luz roja, el piloto frenó con firmeza.

3. La velocidad del coche 44 en ese punto era de 288 km/h. (El coche 20 llevaba una velocidad de 126 km/h en ese punto – un delta de 162 km/h).

"Nuestra conclusión es que el piloto del monoplaza 44 tomó todas las medidas necesarias para cumplir con las normas en el sentido de que inmediatamente redujo la velocidad de manera segura en la primera oportunidad que tuvo tras la primera indicación de la luz roja".

"No obstante, técnicamente eso sigue siendo una infracción del Art 2.5.4.1 b del Cpt IV del Apéndice

H del Código Deportivo Internacional, pero no pudo evitar adelantar al coche 20 en este caso y por lo tanto los Comisarios Deportivos DETERMINAN no aplicar ninguna penalización".

En Monza, este año, Yuki Tsunoda había recibido una penalización de tres posiciones en la parrilla y dos puntos de penalización en la superlicencia de la FIA por no reducir la velocidad durante las banderas amarillas de los entrenamientos. En 2015, Valtteri Bottas recibió la misma sanción que Tsunoda por adelantar coches con bandera roja.

Tras liderar la FP1 del viernes, Hamilton parecía tener opciones de romper su sequía de triunfos y cerrar el curso con una victoria, algo que ha logrado en todas y cada una de sus temporadas en Fórmula 1.

Ahora, esa posibilidad se mantiene viva tras no recibir penalización, aunque para ello tendrá que remontar desde el quinto puesto en la parrilla.