Hamilton "reza" por hacerlo bien en la la F1 2026 tras sufrir con el efecto suelo

Lewis Hamilton está simplemente "rezando" para tener mejor suerte en el próximo ciclo reglamentario de la Fórmula 1, después de soportar un tiempo complicado desde el inicio de los coches de efecto suelo, en 2022.

Solo dos de las 105 victorias del siete veces campeón del mundo se han producido en la era actual, habiendo sufrido particularmente en clasificación, porque estos monoplazas no necesariamente recompensan brillar en las curvas cerradas después de frenar tarde. La situación ha sido tan mala que el piloto de 40 años afirmó que "no hay ni una sola cosa que vaya a echar de menos de estos coches", y que es su ciclo reglamentario menos favorito desde que se unió a la F1 en 2007.

Por suerte para él, 2026 marcará el comienzo de una nueva era, con grandes cambios tanto en el chasis como en la unidad de potencia, que brindarán a Hamilton la oportunidad de superar su mala temporada de debut con Ferrari en 2025.

"Ha sido muy interesante", dijo Hamilton cuando se le preguntó en qué se diferenciaba la normativa del año que viene de los anteriores cambios reglamentarios a los que se ha enfrentado. El primero que experimentó fue en 2009, cuando se reintrodujeron los neumáticos lisos, se aumentó el tamaño de los alerones y se llevaron a cabo cambios en el difusor, con la esperanza de que los coches dependieran menos de la carga aerodinámica.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: James Sutton / Fórmula 1 / Formula Motorsport Ltd vía Getty Images

Pero McLaren tuvo problemas, ya que el vigente campeón, Hamilton, era undécimo después de nueve grandes premios, antes de que el equipo de Woking se recuperara un poco para ayudar al británico a terminar quinto en la general de pilotos. Sin embargo, le fue mucho mejor con los dos siguientes cambios, en 2014 y 2017, ya que durante ese tiempo, con coches turbohíbridos, el #44 ganó seis títulos mundiales con Mercedes, muy lejos de lo que vino después.

"Con McLaren en 2009, recuerdo el primer día de rodaje del año, en el que dijeron que las reglas serían de tener un 50% menos de carga aerodinámica", añadió en el Gran Premio de Abu Dhabi 2025. "Así que construyeron el coche para tener un 50% de carga aerodinámica. Recuerdo que llegué, en enero, y me dijeron, 'ya hemos alcanzado nuestros objetivos' y yo dije, 'vaya, ¿es normal?' Llegamos al primer test y no había nada de carga aerodinámica. Así que aprendí mucho con esa experiencia".

"Después, 2014 fue increíblemente emocionante. También porque estaba en un equipo nuevo y pude ver el increíble trabajo que se había hecho [desde] un par de años antes, sobre todo en el motor. Y 2017 fue genial, porque era un coche más grande y ancho. Parecía más robusto y con más carga aerodinámica. Era enorme. Esta generación ha sido probablemente la peor, diría yo, y rezo para que la próxima no sea peor que esa".

Renders del F1 2026 Foto de: Liberty Media

Se puede ver hasta qué punto Hamilton ha odiado estos coches viendo sus encuentros con la prensa de 2025, en los que a menudo se mostraba increíblemente deprimido, ofreciendo respuestas de una sola palabra.

Fue un año en el que terminó sexto en la clasificación, 86 puntos por detrás de su compañero Charles Leclerc, y en el que su victoria al sprint en Shanghai fue lo más destacado. Pero un mal Ferrari, por supuesto, no ayudó, ya que todo el desarrollo se detuvo en primavera y, a pesar de los problemas a corto plazo que eso causó, Hamilton cree que fue la decisión correcta.

"Estaba presionando a Fred", dijo Hamilton, refiriéndose al jefe de la Scuderia, Fred Vasseur. "No podemos ir por detrás de los demás en términos de desarrollo para el nuevo coche, porque es una curva de aprendizaje empinada para todos nosotros. Así que lo apoyé al 100%. Creo que fue la decisión correcta. Especialmente cuando ya no estábamos luchando por un campeonato".

"Pero ha significado que ha sido más difícil mantener el rendimiento, al menos parte del rendimiento que teníamos a principios de año. No puedo responder a la pregunta por el resto del equipo. Creo que todo el mundo se ha mantenido muy positivo, según mi experiencia. Así que no he visto un efecto psicológico", cerró.