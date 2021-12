El dúo que lucha por el título de pilotos de 2021 volvió a tener una polémica colisión hacia el final de la vuelta 38 cuando Max Verstappen recibió un mensaje de su equipo para dejar pasar a Lewis Hamilton e intentó hacerlo "estratégicamente".

El neerlandés redujo la velocidad en un intento de dejar pasar a Hamilton antes de la última curva para así poder ganar el DRS y aprovecharse de eso en la recta de meta para intentar volver a la primera posición.

Sin embargo, Hamilton no le adelantó en ese momento y llegó a contactar con la parte trasera del Red Bull RB16B del piloto que todavía lidera el campeonato pese a estar igualados a puntos.

En el momento del impacto, el ingeniero Peter Bonnington (más conocido como Bono) le dijo a Hamilton que "le están pidiendo a Max que cambie de posición".

Después del impacto, el director deportivo de Mercedes Ron Meadows, el hombre con quien Masi se comunica durante las carreras, llamó a control de carrera y dijo: "No teníamos ni idea de que iba a hacer eso".

Masi respondió: "Disculpa Ron, sí te lo dijimos. Si tienes otros canales funcionando...", a lo que Meadows respondió: "No, no, no, me lo dijiste cunado sucedió para que yo se lo comunicase al ingeniero en ese mismo momento".

Los comisarios revisaron el incidente después de la carrera y decidieron imponerle a Verstappen una penalización de 10 segundos, lo que no supuso ninguna diferencia en la clasificación del Gran Premio de Arabia Saudí.

Shovlin, por su parte, también dijo que Hamilton no había recibido ninguna advertencia previa de que Verstappen iba a dejarle pasar en ese instante.

"No tuvimos tiempo para hablar con Lewis y él no lo esperaba", dijo.

"Al ver el vídeo desde la cámara de su monoplaza, se puede ver por qué Lewis tuvo un problema con él, porque Max estaba justo en medio de la pista, que tiene casi exactamente tres coches de ancho. No tenía forma de saber si Max iba a ir a la izquierda o a la derecha".

"Max se mantuvo muy centrado y frenó con fuerza, pero Lewis estaba a unos 50 bares de presión de freno, y más tarde el coche estaba en el límite de frenado en un intento de no chocar con Max. Fue todo lo que pudo hacer para tratar de evitarlo".

"Simplemente no era un lugar donde nadie esperaría que le cedas la posición, por ejemplo, si dejas pasar a tu compañero de equipo, todos sabemos cómo lo haces. Entonces, si estás renunciando a ese puesto, no debería ser diferente", concluyó el de Mercedes.

