Fórmula 1 GP de Qatar

Hamilton: "La constante negatividad en los medios afecta a Ferrari"

La falta de rendimiento de Ferrari ha suscitado críticas en los medios de comunicación, y Lewis Hamilton asegura que eso ha pasado factura a sus compañeros

Benjamin Vinel
Publicado:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton afirma que las críticas de los medios de comunicación han pasado factura a los miembros del equipo Ferrari de Fórmula 1, en medio de una dura temporada en Maranello.

Aunque el equipo se mostró cauto a la hora de fijar públicamente los objetivos para 2025, las expectativas eran altas después de que se le escapara el título de constructores de 2024 por sólo 14 puntos frente a McLaren.

Ferrari ha terminado por no ganar ni una sola carrera en 2025 -lo que es poco probable que cambie este fin de semana en Abu Dhabi-, y Lewis Hamilton incluso no ha subido al podio.

La Scuderia está muy vigilada por los medios de comunicación italianos, hasta el punto de que la destitución del jefe del equipo, Frederic Vasseur, se rumoreó en las conocidas publicaciones La Gazzetta dello Sport y Corriere della Sera en junio, sin embargo, la situación aparentemente no se ha centrado sólo en Vasseur, sino que ha afectado al equipo en su conjunto.

"La negatividad que hay constantemente en los medios de comunicación y todo eso les afecta", señaló Hamilton. "Llegan a casa con sus esposas y éstas les dicen 'han estado diciendo esto sobre el lugar donde trabajas', y estoy seguro de que es duro, y los niños, y todas esas cosas. Así que afecta mucho a mucha gente".

Cuando se le mencionaron los comentarios del siete veces campeón del mundo a Vasseur - descritos como "una sensación un poco negativa en el equipo, sobre todo por los comentarios de los medios de comunicación, pero también por otras razones" - el francés insistió en que el equipo tenía que mantenerse centrado en la tarea que tenían entre manos.

"Está claro que no ayuda, pero es nuestro trabajo que sepan que haces buenos resultados", dijo. "Muy a menudo eres campeón del mundo, estás en una sesión difícil, no estás en ninguna parte, pero como equipo tenemos que permanecer en nuestra burbuja y tratar de sacar lo mejor de lo que tenemos".

Frederic Vasseur, Ferrari

Frederic Vasseur, Ferrari

Foto de: Patrick T. Fallon / AFP vía Getty Images

"Lógicamente tienes altibajos, tienes que lidiar con ese tipo de situaciones, pero Max fue capaz de hacerlo. Fue octavo en la clasificación de Hungría, luego 9º en la carrera, y luego empezó a ganar carreras. Eso significa que puedes remontar".

La difícil situación de Ferrari se ha visto agravada por su caída a finales de temporada; quedó fuera de la batalla por el segundo o incluso el tercer puesto en el campeonato de constructores después de detener el desarrollo de su coche de 2025 ya a finales de abril con el fin de centrarse en las nuevas reglas técnicas de la F1 para 2026.

"El desarrollo no ha sido un problema", insistió Hamilton. "Quería que pasaran al coche del año que viene. Quería asegurarme de que empezábamos pronto".

Aun así, ambos pilotos de Ferrari se mostraron abatidos en el corralito de medios del GP de Qatar, con el SF-25 aún más inestable de lo habitual en el Circuito Internacional de Losail, y no ocultaron su pesimismo.

"Puedo entender su frustración", aseguró Vasseur. "Y créanme, si me hacen la pregunta cuando esté en el pitwall al final de la sesión, creo que les habría respondido probablemente con las mismas palabras. Y entiendo su frustración ante los micrófonos de televisión. Ahora lo más importante es cuando vuelvan al garaje con los mecánicos, los ingenieros, para intentar encontrar una solución".

Información adicional de Cihangir Perperik y Stuart Codling

