Hamilton explica su lucha contra la depresión desde los 13 años

En incontables ocasiones Lewis Hamilton ha explicado que de pequeño sufrió bullying debido a su raza y que eso le llevó a luchar contra la salud mental desde muy joven, pero en una reciente entrevista con The Times, ahondó un poco más al respecto y aseguró que tuvo depresión a los 13 años.

El piloto británico siete veces campeón del mundo se crió en una urbanización municipal de Stevenage, y su familia hizo muchos sacrificios para que pudiese cumplir sus sueños, de hecho, por ejemplo, su padre tuvo que trabajar en varios empleos a la vez para poder costear sus gastos en el karting.

Hamilton reconoce que desde niño supo darle valor a los esfuerzos de su familia y cree que eso le ha dado una ventaja que otros pilotos de Fórmula 1 no tienen por diferentes motivos.

"Estoy agradecido por haber tenido esa experiencia. Recuerdo no tener dinero. Luchaba contra familias mucho más ricas. Recuerdo la lucha de mis padres. Siento que eso es una ventaja", dijo.

El ahora piloto de Mercedes recordó su adolescencia y los años previos a llegar a la Fórmula 1 y aseguró que había sufrido depresión desde que tenía 13 años debido a lo que suponían para él las carreras y sus vivencias con el bullying en el colegio.

"Cuando tenía veinte años pasé por algunos momentos muy difíciles. Quiero decir, ya había luchado con la salud mental a lo largo de mi vida, incluso con la depresión desde que era un niño, cuando tenía como 13 años. Creo que fue la presión de las carreras y el acoso escolar fueron los detonantes. No tenía nadie con quien hablar".

En respuesta a esa confesión, se le preguntó si alguna vez había ido a un psicólogo: "Hablé con una mujer hace unos años, pero no me ayudó mucho. Me gustaría encontrar a alguien a día de hoy".

Hasta ahora, en lugar de apoyarse en la terapia, Hamilton explicó que su forma de hacer frente a todos los problemas de salud mental que ha tenido a lo largo de los años los ha resuelto yendo a retiros de silencio y leyendo libros sobre salud mental.

"Haciendo esas cosas aprendes cosas que te han transmitido tus padres, te das cuenta de esos patrones, de cómo reaccionas ante las cosas y de cómo puedes cambiarlos. Así, lo que me enfadaba en el pasado ya no me enfada a día de hoy. Soy mucho más selecto", concluyó el futuro piloto de Ferrari en F1.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team Foto de: Glenn Dunbar

