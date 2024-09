Hamilton pelea contra las estrategias de Mercedes, pero sin conspiraciones

Desde que el heptacampeón anunció su sorprendente fichaje por el equipo Ferrari para la temporada 2025 de Fórmula 1, se desataron las conspiraciones sobre el trato que recibe por parte de Mercedes. Lo que consiguieron juntos tan solo puede compararse con la era dorada de Michael Schumacher con los de Maranello a principios de sigo, pero hubo signos de desacuerdos a lo largo de la presente campaña.

Tras ver cómo su estado de forma cayó en varias ocasiones en la clasificación, especialmente después de tener un fuerte ritmo en los entrenamientos libres, comenzaron los rumores entre los seguidores de Lewis Hamilton de que había un trato de favor hacia George Russell, como la decisión estratégica que desembocó en el triunfo del más joven de la dupla en el Gran Premio de Bélgica, aunque poco después lo descalificaron por no alcanzar el peso mínimo.

A principios de año incluso circuló un correo electrónico en el que un empleado de la escudería de Brackley sugería un sabotaje, se amenazaba a miembros clave del conjunto y forzaba una investigación policial. Aunque no hubo pruebas de tal cosa, ni tampoco afirmaciones del propio piloto, la forma en la que el mundo funciona ahora con las redes sociales, con X, Instagram y Facebook como fuerza dominante de noticias y opinión, se traduce en que la percepción a menudo es más poderosa que la verdad.

La declaración de Lewis Hamilton de que "no estuvo bien" en la clasificación del Gran Premio de Italia, cuando acabó en la sexta posición de la parrilla, eliminó cualquier duda. Sin embargo, los rumores de ese injusto trato volvieron después de que le montaran el neumático blando en la salida del Gran Premio de Singapur tras clasificarse tercero, siendo solo uno de los dos pilotos que partieron con ese compuesto.

Eso significó que su velocidad en carrera fue cayendo y se tuvo que conformar con el sexto lugar, por detrás de su compañero. Al hablar en un evento en la sede de Petronas, en Kuala Lumpur, una semana después, en una grabación de un miembro del público y que salió a relucir en las redes sociales, Lewis Hamilton y George Russell reaccionaron a esa estrategia.

Así fue ese momento:

LH: "No fue divertido. Nos sentamos en nuestra reunión por la mañana antes de la carrera, aunque en realidad, la noche anterior ya mencionaron que les gustaría dividir los coches [en estrategia]. Me quedé un poco perplejo porque, en el pasado, cuando estamos en esa posición, normalmente, si George [Russell] se clasifica bien y yo estoy fuera de los diez primeros, dividimos las estrategias, pero, cuando estamos tan cerca, no tenía sentido para mí. Insistí mucho por salir el neumático medio, pero el equipo me siguió sugiriendo que saliera con el blando. Cuando quitaron las mantas de los neumáticos y todo el mundo estaba con los medios...".

GR: "Cuando vi eso, pensé 'Lewis no estará contento'".

LH: "Estaba muy enfadado. Ya desde ese momento, me sentí frustrado, y luego intenté por todos los medios mantener el ritmo de los pilotos de delante. Eran demasiado rápidos e intenté que el neumático durara lo máximo posible. Sabía [cuando paré] que la carrera estaba hecha para mí porque el neumático duro iba a ser un sufrimiento con ese calor".

Hay que señalar que el británico se rió durante su respuesta, y mostró poco ánimo por la situación, incluso si la elección de las palabras sugirieron lo contrario. El director del equipo, Toto Wolff, explicó que el conjunto leyó "mal" la carrera a la hora de seleccionar la estrategia, pero su director técnico, James Allison, añadió: "Empezaré diciendo que no deberíamos haber empezado con los blandos, fue un error".

"Si pudiéramos volver atrás en el tiempo, haríamos lo que hicieron los que nos rodearon y seleccionaríamos los medios", dijo. "El razonamiento fue que el neumático blando muy a menudo te permite escaparte en la salida y te da una buena oportunidad de ascender un puesto o dos en las primeras vueltas. Antes de la carrera no teníamos ninguna expectativa real de que íbamos a sufrir el tipo de dificultades que luego experimentamos con la goma blanda".

"Así que imaginamos que tendríamos la ventaja de la goma blanda, de conseguir un puesto o dos. No lo conseguimos, porque no fue así como se desarrollaron las salidas y esperábamos que la desventaja de que el blando fuera un poco más frágil no fuera especialmente malo porque, en general, si miras atrás a lo largo de los años en Singapur, el ritmo es muy lento, y los pilotos luego construyen el ritmo, permitiendo entrar en la ventana de boxes con el blando", explicó.

"Así que no conseguimos las posiciones al principio, el ritmo empezó a aumentar alrededor de la quinta vuelta, y eso dejó a Lewis [Hamilton] con un coche con el que no estaba particularmente contento, sufriendo una degradación de neumáticos y necesitando entrar pronto como consecuencia, y arruinó su carrera, fue un claro error", aseguró James Allison.

Mercedes, como cualquier otro equipo, determina sus estrategias mediante el uso de datos históricos en la carrera y la información que cosechan a lo largo del fin de semana. Independientemente de lo que piense Lewis Hamilton, no hay duda de que la escudería seleccionó el compuesto que consideraba que era el mejor para maximizar sus opciones.

Sugerir lo contrario es muy injusto e insultante para un conjunto profesional que tuvo todo el éxito que alguien podría imaginar, pero eso no quiere decir que la relación con su piloto no esté dañada. El siete veces campeón del mundo fue el laboratorio en la pista durante los primeros años de los monoplazas con el efecto suelo, y ahora emulará a Stirling Moss al abandonar a los alemanes por los de Maranello.

En anteriores años, el equipo pudo haber prestado más atención a sus súplicas en las reuniones previas a las carreras, en lugar de permitir que todo fuera a más. Toto Wolff insistió en que este 2024 su relación personal con Lewis Hamilton no se resintió, pero se mostró "sorprendido y dolido" por la decisión del que fuera su piloto.

La cuestión ahora es si se mantendrá la armonía entre lo que una vez fue la fuerza dominante de la Fórmula 1 hasta que llegue la ruptura definitiva a finales de año.

