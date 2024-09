La colección de Clarence Ruth junto con Mercedes, Tommy Hilfiger y Hamilton

Colaborar con Lewis Hamilton es un sueño hecho realidad para Clarence Ruth, el diseñador de la marca neoyorquina Cotte D'Armes. El veterano aficionado a la Fórmula 1 debutó en la Semana de la Moda de Nueva York con una colección inspirada en el automovilismo, y fue elegido por Mercedes y Tommy Hilfiger para producir una línea exclusiva de diez piezas tras ganar el New Legacy Challenge de la compañía.

"Fue una explosión", dijo a Motorsport.com. "Una colaboración de ensueño como seguidor de la Fórmula 1 y de Tommy Hilfiger, que fue la marca que me inspiró a entrar en el mundo de la moda".

La colección fusiona el estilo neoyorquino característico de Tommy Hilfiger con la visión vanguardista de Mercedes, e incluye camisetas de fútbol y rugby con logotipos que aparecen en el monoplaza del Gran Circo de los de Brackley, y los dos pilotos titulares de la escudería protagonizaron la campaña, que se presentó antes del Gran Premio de España.

Clarence Ruth se mostró encantado de trabajar con el siete veces campeón del mundo, cuyo sentido de la sastrería revolucionó la moda en el paddock en la última década y media: "Le encanta la moda, me encanta su carácter multidisciplinar. No me malinterpretes, es el hombre en la pista, pero ser capaz de utilizar su poder para el bien fuera de ella, no se ve a mucha gente haciendo eso a su nivel".

Lewis Hamilton forjó relaciones muy sólidas con los socios de Mercedes desde que se unió al equipo en 2013, y ayudó en la unión con Tommy Hilfiger y el fabricante de relojes, IWC Schaffhausen, aunque todo está a punto de cambiar debido a que se marchará a Ferrari en la temporada 2025.

"Por la forma en que la industria de la moda mira a Ferrari, creo que se convertirá en un piloto de lujo", dijo Clarence Ruth. "No lo comparto necesariamente con su trabajo con Tommy porque es completamente diferente, pero creo que va a atraer a un público de la moda diferente".

"La relación entre el deporte y la moda existe desde hace mucho tiempo. Colaboraciones únicas como la nuestra, o la de A$AP Rocky con Puma, son las que van a inspirar a la gente", continuó, además de explicar que se enamoró de los deportes de motor cuando era un adolescente y montaba en bicicleta en Florida.

Ahora pretende incorporar elementos del motorcore, desde chaquetas de cuero hasta rodilleras, en sus diseños: "Me inspiran mucho los deportes de motor, Fórmula 1 y MotoGP, y los uniformes en particular. Todo tiene un propósito, eso es lo que queremos hacer".

"Puedo diseñar algo bonito, pero, ¿para qué sirve ese punto o ese parche? Para nosotros, todo giro en torno a la finalidad y a enfocar [nuestra ropa] como si fuera un uniforme, se trata de funcionalidad", finalizó.

