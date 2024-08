Hamilton presiona a la F1 para que corra en África

Lewis Hamilton insiste en que la Fórmula 1 no puede "seguir ignorando" a África y revela que ha hablado con los que esperan organizar un gran premio en Ruanda.

Tal y como reveló Motorsport.com en una entrevista exclusiva, los jefes de la F1 han programado conversaciones para septiembre con representantes de Ruanda para seguir adelante con los planes de albergar una carrera en el país del este de África.

A pesar de que el calendario actual contiene un récord de 24 carreras, podrían añadirse más a medio plazo, y hay un montón de circuitos y paísses deseosos de participar en el auge de interés.

El continente africano no ha albergado una prueba del campeonato de F1 desde el Gran Premio de Sudáfrica de 1993, y Hamilton cree que ya es hora de que la categoría regrese allí.

Cuando se le preguntó en el Gran Premio de Países Bajos si era el momento adecuado para que una carrera volviera a África, el siete veces campeón del mundo respondió: "100%. No podemos añadir carreras en otros lugares y seguir ignorando a África, de la que el resto del mundo se aprovecha".

"Nadie da nada a África. Hay mucho trabajo por hacer allí. Creo que gran parte del mundo que no ha estado allí no se da cuenta de lo bonito que es el lugar, de lo vasto que es".

"Creo que celebrar un gran premio allí pondría de relieve la grandeza del lugar y atraería turismo y todo tipo de cosas. ¿Por qué no estamos en ese continente? Y la excusa actual es que no hay una pista preparada, pero allí hay al menos una pista preparada".

"A corto plazo, deberíamos ir a esa pista y tener esa parte del calendario, y luego trabajar para construir algo más adelante".

El director ejecutivo de la F1, Stefano Domenicali, dijo a Motorsport.com que se había concertado una reunión con Ruanda para hablar del proyecto, que, según él, era prometedor.

"Van en serio", dijo Domenicali. "Han presentado un buen plan y de hecho tenemos una reunión con ellos a finales de septiembre. Será sobre un circuito permanente".

"Queremos ir a África, pero necesitamos la inversión adecuada y el plan estratégico adecuado".

Hamilton estaría abierto a mantener conversaciones sobre ese asunto con Domenicali, ya que parece que Ruanda sigue reforzando su interés por albergar una carrera.

Ruanda ha mostrado un creciente interés por el automovilismo, y representantes de la Junta de Desarrollo de Ruanda viajaron al GP de Mónaco este año para reunirse con la FIA, mientras que el país también acogerá este año la Asamblea General Anual de la FIA y la Ceremonia de Entrega de Premios en su capital, Kigali, en diciembre.

"Ruanda es uno de mis lugares favoritos", añadió Hamilton.

"He estado trabajando mucho en segundo plano. He hablado con gente de Ruanda y de Sudáfrica. Pero Ruanda es un proyecto más largo. Es increíble que estén tan interesados".

Hamilton, que ganó dos de las tres carreras disputadas antes de las vacaciones de verano, pasó su tiempo libre visitando un campo de refugiados en Senegal.

Tras un descanso familiar en Turquía, el piloto de Mercedes reveló cómo se embarcó entonces en un viaje a África.

"Fui y viajé por África, aproveché al máximo mi tiempo directamente desde el aeropuerto en actividades, historia, museos", añadió.

"Sólo experiencias culturales en cada uno de los diferentes países a los que fui. Pero hay mucho que aprender. Todavía estoy digiriendo el viaje, si te soy sincero. Ir a un campo de refugiados y ver el trabajo que se hace allí, cómo afecta a las personas desplazadas...".

"Una cosa es leer sobre ello o escuchar las noticias, y otra ver y hablar con niños que caminan 10 kilómetros para ir a la escuela, sólo para recibir educación, y 10 kilómetros para volver. No tener nunca comida en la escuela, ni siquiera poder comer durante el día".

Fue durante el viaje cuando Hamilton decidió que quería ayudar a las organizaciones que ofrecen ayuda y apoyo a las familias desplazadas.

"Allí la vida es muy dura y la mayoría son mujeres y niños. No había muchos hombres, sobre todo porque habían sido asesinados o secuestrados en las distintas zonas de conflicto", explicó.

"Fue una experiencia muy dura de ver. Y luego la historia de Senegal y ver las zonas de esclavitud, también fue muy duro verlo, ver por lo que ha pasado el país, pero es un lugar tan bonito. Pero sí, a través de todas esas experiencias siento que se está añadiendo a mi brújula de lo que quiero hacer más".

"Ya había estado en África, así que no es la primera vez que veo algo que me haya impactado. Y no es que me moleste, es que me hace pensar, vale, es genial ver organizaciones que hacen un trabajo increíble. Es como: 'Oye, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo ayudar? Y eso es lo que intento averiguar".