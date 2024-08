Historia de la F1 en África: carreras, pilotos, polémicas y más

El presidente de la categoría, Stefano Domenicali, reveló que el campeonato estaba en conversaciones con Ruanda para albergar un gran premio de África. El italiano declaró a Motorsport.com que el país se tomaba "en serio" el proyecto, especialmente porque la Fórmula 1 no tenía ninguna ronda en el continente, de forma contraria a lo que sí sucede en América, Europa, Asia y Oceanía.

Sin embargo, la visita a ese territorio es un objetivo clave, ya que el Gran Circo pretende aumentar su calendario para aprovechar el auge de popularidad mundial del campeonato. Por lo tanto es interesante ver cuál es la historia de África en la Fórmula 1 y qué piensan los pilotos de un posible regreso al continente.

¿Ha corrido la F1 en África en el pasado?

Hubo dos países africanos que albergaron una carrera de Fórmula 1. El campeonato visitó el continente por primera vez en 1958 con el Gran Premio de Marruecos, que fue hasta la fecha la única vez en su territorio, pero las carreras comenzaron allí en 1925, cuando se celebró el Gran Premio de Casablanca, organizado para turismos y con Comte de Vaugelas en un Delage en la primera posición.

A lo largo de los 31 años siguiente, la nación acogió de forma intermitente una prueba de turismos o deportivos, que tuvo otros nombres, como el Gran Premio de Anfa. No fue hasta 1957 cuando Marruecos tuvo por fin su prueba con las normas de la Fórmula 1, ya que un equipo de talla mundial debutó en el circuito de Ain-Diab, en Casablanca-Settat, un trazado de alta velocidad que discurría por el bosque de Sidi Abderrahman.

Aunque se trataba de una carrera no puntuable para el campeonato, gran parte de la parrilla formó parte de ella, con Jean Behra como ganador en un Maserati, por delante de Stewart Lewis-Evans y Maurice Trintignant. Por su parte, Juan Manuel Fangio fue cuarto, y Tony Brooks salió desde la pole position, pero se retiró tras doce giros por un problema eléctrico en su Vanwall.

Al año siguiente, el Gran Premio de Marruecos se convirtió en una realidad, y acogió la última prueba de la temporada 1958. Fue el colofón a una increíble batalla por el título entre Stirling Moss y Mike Hawthorn, separados por ocho puntos a falta de una carrera. El primero de ellos necesitaba ganar con la vuelta rápida y que su rival no fuera más allá del tercero, y también podría haberlo conseguido sin ese premio adicional con el mejor giro si su contrincante hubiera sido tercero o peor.

Sin embargo, el de Ferrari asestó el primer golpe al batirlo en la pole position por solo una décima, pero el de Vanwall se puso al frente. Stirling Moss estuvo a un nivel superior ese día, ya que después se distanció del pelotón, mientras que Mike Hawthorn cayó al cuarto.

Tras eso, recuperó la tercera posición, mientras que las órdenes de equipo hicieron que Phil Hill lo dejara pasar y acabar segundo, un lugar que le dio el campeonato del mundo. No obstante, la gloria se vio empañada por el accidente de Stewart Lewis-Evans, cuyo motor gripado le envió contra las protecciones y un incendio, cuyas heridas le causaron la muerte seis días después con solo 28 años.

Desde entonces, la Fórmula 1 no volvió a Marruecos, pero volvió a África en 1962 con el Gran Premio de Sudáfrica en el circuito Prince George, que albergó el evento por primera vez en 1934. Fue el destino de las tres primeras carreras allí, en las que Graham Hill consiguió la victoria, antes de que Jim Clark le sucediera en 1963 y 1965.

En 1967, el Gran Premio de Sudáfrica se trasladó a su sede definitiva, Kyalami, que estaba cerca de Johannesburgo, la ciudad más grande del país. Acogió la cita todas las campañas hasta 1985, periodo durante el cual el trazado abrió la temporada en seis ocasiones, y también fue la última de 1983.

Sin embargo, la edición de 1981 fue una prueba no puntuable del campeonato, debido a la guerra entre la FISA y la FOCA, algo político entre las dos organizaciones deportivas. Ese año, el Gran Premio de Sudáfrica estaba programado para febrero, pero los equipos del primero de los organismos se retiraron porque insistían en un cambio de fecha.

Como consecuencia, el evento se disputó bajo las normas libres y solo participaron las escuderías afiliadas a la Asociación de Constructores de Fórmula 1, con la victoria para Carlos Reutemann en su Williams. También fue la década en la que estalló la violencia debido a la segregación racial, y las naciones empezaron a boicotear los acontecimientos deportivos allí.

Así que, justo después del Gran Premio de Sudáfrica 1985, que ganó Nigel Mansell, el presidente de la FIA, Jean-Marie Balestre, confirmó que el Gran Circo dejaría de ir al país africano hasta que terminaran las revueltas. Lo hizo en 1991, por lo que regresaron en un circuito de Kyalami bastante diferente y cuya recta de meta se trasladó al otro lado de la pista.

El británico volvió a vencer tras dominar desde la pole position y dar el pistoletazo de salida a su candidatura por el título. El país volvió a abrir la temporada en 1993, aunque fue Alain Prost el vencedor en el que fue su último curso en la categoría y en la que se hizo con la corona por cuarta vez.

Cuatro meses después, Kyalami se vendió a la Asociación Sudafricana del Automóvil, que consideró que celebrar un gran premio era demasiado costoso. Así pues, esa campaña fue la última vez que apareció en el calendario y el Gran Circo no regresó al continente africano desde 1993.

¿Volverá la F1 a África?

El posible regreso del continente africano al calendario dio mucho de qué hablar en los últimos años. En 2009, por ejemplo, el entonces presidente de la FIA, Jean Todt, cuestionó el interés de Sudáfrica, a lo que la directora general de automovilismo del país, Beaulah Schoeman, replicó que estaban orgullososo de haber albergado carreras en el pasado.

Su vuelta parecía improbable debido al declive de Kyalami, pero en las siguientes temporadas se llevaron a cabo importantes obras de renovación. Eso llevó al promotor de la pista, Andrew Baldwin, a afirmar que en 2016 estaban "cerca" de cumplir con las normas del Gran Circo, que establecen que se debe ostentar el Grado 1 de la federación internacional.

El circuito estaba trabajando para conseguir el segundo nivel en ese momento y, a pesar de que lo logró, ahí se mantuvo desde entonces, lo que afectó al posible regreso de la Fórmula 1. Todo ello a pesar de las extensas negociaciones entre el campeonato y la sede, que hicieron especular con que Sudáfrica podría estar en 2023, aunque no fue así al romperse las conversaciones, que siguieron para 2024.

Sin embargo, el mundial se mostró reacio a seguir adelante con los planes, que serían insostenibles debido al posible colapso del evento antes incluso de que finalizara su contrato. El retraso también se produjo tras las acusaciones de Estados Unidos en el país, a quienes acusaban de que suministraban armas a Rusia en su guerra contra Ucrania.

Desde ese momento se aparcó todo, y apareció el nombre de Ruanda con más posibilidades para albergar una cita. Se programaron reuniones entre los directores del campeonato y los representantes de la nación africana, en las que parece que todo está bastante avanzado para seguir con un proyecto más serio.

Stefano Domenicali confirmó que "será una pista permanente" si todo continúa, pero aún no se relevó en qué parte podría ser. Mientras, el país aumentará su presencia en el automovilismo al acoger la Asamblea General Anual de la FIA y la ceremonia de entrega de premios en su capital, Kigali, en diciembre.

¿Quieren los pilotos de F1 correr en África?

Varios pilotos de Fórmula 1 apoyaron en repetidas ocasiones la idea de que el campeonato regrese a África, con Lewis Hamilton como máximo exponente. El siete veces campeón del mundo habló sobre el tema en 2021 cuando le preguntaron qué país le gustaría que se añadiera al calendario, y fue en un año en el que llegaron Arabia Saudí y Qatar, mientras que se esperaba que Miami llegara un curso después.

"El lugar que realmente siento que es querido para mi corazón y más importante para mí es conseguir una carrera de vuelta en Sudáfrica", dijo. "Creo que hay una gran afición allí, y sería genial poder destacar lo hermosa que es la madre patria".

Charles Leclerc se hizo eco de esos pensamientos: "Estoy de acuerdo con Lewis [Hamilton], sobre África en general, sería genial tener una carrera allí".

El tema volvió a surgir en 2022, cuando Stefano Domenicalli reiteró su deseo de regresar al continente africano porque eran "un campeonato del mundo, y esa es un área" en donde no estaban. Además, el británico continuó con su defensa pública de una cita allí, como dijo en 2023: "Me gusta la dirección que está tomando [la Fórmula 1], llevo aquí mucho tiempo, me gusta el cambio que estamos viendo y es emocionante llegar a diferentes partes del planeta y a distintos circuitos".

"Estamos en todos los demás continentes, así que espero que podamos ir a África pronto, y será una experiencia increíble para todo el circo experimentar la cultura de allí", continuó.

Max Verstappen es otro campeón que ofreció su apoyo a una visita al continente debido a la necesidad de repartir su calendario: "Creo que necesitamos una carrera en África. Ya corremos en todos los demás continentes, así que creo que es el siguiente paso para la Fórmula 1. Ya tiene historia en Sudáfrica, así que sería un gran complemento al calendario".

¿Ha habido un piloto de África en la F1?

Hubo un total de 30 pilotos africanos en la Fórmula 1, con Sudáfrica como el país con más representantes, 23, aunque solo cuatro participaron en más de diez carreras del mundial, que fueron Jody Scheckter, Tony Maggs, Ian Scheckter y Dave Charlton.

El primero de ellos, y hermano menor de Ian, es el más laureado, incluso llegó a ser campeón del mundo, el único del continente. Debutó con McLaren al final de la temporada 1972 en Watkins Glen, pero no completó una campaña entera del Gran Circo hasta 1974.

Fue un curso que impresionó, puesto que sustituyó a Sir Jackie Stewart y terminó tercero en la clasificación general con dos victorias. En 1975 se llevó una decepción porque fue séptimo, pero se convirtió en el primer sudafricano en ganar en su casa tras imponerse a Carlos Reutemann por casi cuatro segundos.

Jody Scheckter venció en cuatro pruebas en los tres años siguientes, antes de llevarse el título de 1979. Fue una campaña en la que dominó con Ferrari, incluso pudo celebrar el campeonato con dos citas pendientes, pero en 1980 tan solo sumó dos puntos antes de retirarse.

Rodesia, que ahora serían Zimbabue y Zambia, es el siguiente país con más representación en la Fórmula 1, ya que tuvieron hasta seis pilotos con antigua procedencia en la colonia británica, pero ninguno de ellos participó en más de diez carreras, mientras que John Love pudo disfrutar de un ligero éxito.

Su única vez en el campeonato fuera del continente fue en el Gran Premio de Italia, pero llegó a ser segundo en el Gran Premio de Sudáfrica 1967 con un Cooper privado, además de que ganó el Campeonato Británico de Turismos en 1962.

Marruecos también tuvo a pilotos en la Fórmula 1, incluso Robert La Caze fue el primero en estar con licencia africana en el Gran Circo, pero solo participó en una prueba, la de su país, en donde fue 14º. No obstante, compitió tres veces en las 24 Horas de Le Mans, pero nunca llegó a ver la bandera a cuadros.

