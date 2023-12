Hamilton tiene "plena fe" tras ver su F1 2024 en el túnel de viento

El jueves, Lewis Hamilton acudió tanto a Brackley como Brixworth para una última reunión sobre cómo fue la temporada 2023 antes de marcharse de vacaciones de invierno. El británico dijo que el ambiente es "positivo" después de que el equipo se asegurara el subcampeonato de constructores a pesar de un año difícil en la que no hubo victorias.

"He estado muy ocupado", dijo el siete veces campeón del mundo antes de la gala de entrega de premios de la FIA. "Ha sido un año muy, muy largo, pero he estado atando todos los cabos sueltos, trabajando con la escudería. Ayer estuve allí agradeciendo a todos el increíble trabajo que han hecho durante toda la temporada. Es un momento especial, estás terminando y ahora vemos hacia dónde vamos".

Cuando se le preguntó qué ambiente había encontrado en la fábrica, respondió: "El ambiente es muy positivo, creo que todos los miembros del equipo están increíblemente agradecidos por haber quedado segundos en la clasificación de constructores, dados los retos a los que nos hemos enfrentado esta campaña, siempre es muy emotivo".

"Llevo mucho tiempo en la escudería, pero cada vez que vuelves a Brixworth y Brackley, te acuerdas de lo grande que es que el equipo que te empuja desde atrás, y ves a cada persona, algunas que son nuevas y que se han unido mientras que he estado aquí, y los que estaban antes, y algunos que trabajaron en mi motor desde mi gran premio en la Fórmula 1", continuó. "Es increíble ver el progreso y crecimiento. Y también nuestro equipo es cada vez más diverso, lo que ha sido muy agradable de ver para mí, que nos estamos moviendo en la dirección correcta".

Lewis Hamilton aprovechó su visita para comprobar los progresos con el W15 del próximo año, aunque admitió que era difícil hacer un juicio preciso sobre dónde se encuentra el equipo con el nuevo monoplaza: "Creo que siempre es difícil. No soy ingeniero, ni diseñador, así que no es fácil. Siempre es el momento más emocionante del año, porque he visto el coche en el túnel de viento, siempre paso por allí cuando voy a la fábrica, para verlo evolucionar en cualquier dirección que acabe tomando".

"Literalmente, cuando me iba ayer, volví a pasarme para ver dónde estábamos, y cuando vuelva, será de nuevo un animal diferente", dijo. "Tengo plena fe en todos los que están trabajando en ello, y espero que el año que viene estemos en una posición mucho más competitiva".

El inglés admitió que la temporada 2023 fue sido dura, con el equipo dándose cuenta desde la primera carrera con el W14 que no iba a ser un coche ganador: "Hay altibajos dentro de todas las temporadas, y hubo altibajos. Desde el momento en que empezamos a conducir el coche en Silverstone, nos dimos cuenta de que quizá no íbamos a estar luchando por el campeonato, y luego simplemente nos centramos y reajustamos nuestros objetivos, y luego trabajamos para ponernos al día".

"Creo que es muy bueno ver que nunca nos rendimos, y que nadie en el equipo se rindió. Todo el mundo se mantuvo positivo, y el hecho de que todo el mundo se mostrara así fue muy alentador para mí", continuó. "Creo que cada vez aprendemos más a valorar el momento, a valorar a todos y cada uno de los miembros del equipo y los resultados que obtenemos, y cuando por fin conseguimos un podio, lo valoramos quizá más que nunca".

"Y creo que, obviamente, [la pole position en] Budapest fue lo más destacado, un circuito que me encanta, y destronar de alguna manera a los Red Bull por un solo momento nos dio mucha esperanza, sabiendo que si seguimos empujando, podemos conseguirlo", sentenció el heptacampeón del mundo.

