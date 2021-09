Hamilton: "Afortunadamente los fans británicos no abuchean"

Hamilton ya sufrió abucheos de los aficionados de su rival por el título, Verstappen, en el Gran Premio de Hungría antes de las vacaciones de verano tras el polémico accidente en Silverstone dos semanas antes.

Hamilton ahora se enfrentará a una bienvenida en teoría hostil en el Gran Premio de Países Bajos de este fin de semana, donde Verstappen corre por primera vez ante su público.

Verstappen dijo este jueves que no le corresponde a él pedir a los fans que no abucheen, pero que no lo apoya y que espera que "no afecte a Lewis".

Hamilton reconoció que los abucheos eran "algo naturalmente esperable" en Zandvoort, y que aunque no estaba de acuerdo con ellos, buscaría canalizar la energía en positivo.

"Por supuesto que se han visto muchos aficionados naranjas por todas partes", declaró Hamilton, que este jueves se presentó en Zandvoort completamente de naranja.

"Nunca he sido alguien que vaya a un evento a abuchear, pero lo entiendo. Lo ves en el fútbol, la pasión que tienen los aficionados, o la antipatía que tienen algunos de ellos por sus rivales. Pero lo respeto".

"Creo que siempre me ha gustado venir a Holanda. Ámsterdam es una de las mejores ciudades. Y sé que tengo algunos fans del Team LH en los Países Bajos, lo cual aprecio mucho. Probablemente será una pequeña parte en las gradas, y les admiro por ser capaces de soportar los abucheos también".

"Pero así es el deporte. Lo que hago es intentar convertir esa energía hacia mí, y convertirlo en algo positivo, e intentar que me sirva".

Cuando se le preguntó si alguna vez había sentido la necesidad de decirle a sus propios aficionados que no abucheen, Hamilton respondió: "Bueno, afortunadamente los fans británicos no abuchean" [nota del editor: le falla la memoria].

"Son increíbles los aficionados británicos. Creo que solo están ahí para pasar un gran fin de semana. No creo haber escuchado abucheos de los aficionados británicos a nadie, al menos en mi época. Tengo poca memoria, pero estoy bastante seguro de que no".

"Pero en general no estoy de acuerdo con los abucheos a nadie. Todos salen a pista para hacer el mejor trabajo que puedan y todos tratan de ser lo mejor que pueden ser".

"Pero insisto, eso es parte del deporte".