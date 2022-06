Hamilton, tan emocionado como en su debut con su mejor sábado de 2022

Cargar el reproductor de audio

Hamilton se clasificó cuarto y logró este sábado el mejor resultado de su problemática temporada 2022 después de lo que calificó como un viernes "desastroso" en el que su equipo probó un nuevo suelo que acabó descartando.

También llegó después de haber tenido pocos días para recuperarse del dolor que sufrió en su espalda en el GP de Azerbaiyán, cuando le costó salir del coche al final de la carrera.

"¡No puedo decir lo feliz que estoy!", dijo Hamilton cuando Motorsport.com le preguntó si estaba satisfecho con el resultado de la difícil sesión.

"Ang [su fisioterapeuta Angela Cullen] y yo nos dimos el mayor de los abrazos en la parte de atrás del garaje, porque ambos hemos estado trabajando muy duro, y luego, obviamente, esta semana pasada fue un verdadero reto. Y estoy muy agradecido de tenerla conmigo todos los días para trabajar con el dolor y poner mi cuerpo en orden y luego llegar aquí con un coche que todavía está sufriendo".

"Sabemos que el ritmo en seco está muy lejos del de nuestros rivales. Pero estar entre los cinco primeros en la clasificación en estas condiciones es impresionante. Creo que es mi mejor clasificación este año. La sensación es muy, muy parecida a la de mi primera clasificación en Australia en 2007 en cuanto a emoción".

El sábado de Lewis Hamilton se había complicado durante la clasificación por un desequilibrio en las temperaturas de los frenos que tuvo que intentar corregir.

"Fue difícil para todos", reveló. "También tuve una gran separación de los discos de freno de mis ruedas. Así que un disco de freno estaba más alto que el otro, para que el otro pueda cabecear.

"Así que por suerte pude arreglar eso en la vuelta de salida. No hicimos como nuestro modo completo, porque estábamos haciendo vueltas consistentes. Así que creo que había un poco más de tiempo.

"Pero al final mis neumáticos estaban un poco subidos. Cuando estaba haciendo la vuelta rápida sabía que todos los demás estaban en una vuelta y yo estaba, '¡Ah Jesús, por favor!'"

Hamilton admitió que había considerado hacer como su compañero de equipo George Russell y probar neumáticos slicks al final de la Q3, pero decidió que la pista aún no estaba lo suficientemente seca. Russell se marcó un trompo contra las barreras al comenzar su vuelta rápida con blandos.

"Nos lo planteamos, y la pista se estaba secando bastante rápido. Había algunos puntos del trazado que parecían estar secos. Pero a mí me parecía una apuesta demasiado arriesgada, especialmente con esta temperatura".

"Así que decidimos quedarnos con intermedios y creo que era la elección correcta. Todavía necesitaba unos 10 minutos más o menos antes de pasar a los slicks".

Después de su difícil viernes, Hamilton y su equipo Mercedes realizaron cambios en el coche durante la noche, y ahora está mucho más confiado de cara a la carrera del domingo, donde competirá con un alerón trasero de menor resistencia al avance (drag) que su compañero de equipo.

Y añadió: "El viernes fue muy duro. Básicamente lo que pasó es que estamos probando todas esas cosas diferentes en el coche, agujeros en el fondo y todo tipo de cosas. Tuvimos muchas, muchas configuraciones diferentes el viernes y siempre esperábamos que una de ellas fuera la correcta. ¡Y la mía no fue la mejor para pilotar".

"Y por eso me costó mucho ser consistente con el coche. Luego nos reunimos por la noche, compartimos nuestras opiniones al respecto, y hemos mejorado un poco".

"Y luego, antes de la clasificación, tuvimos que decidir si montábamos un ala grande o el ala más pequeña para la carrera por una pequeña ventaja potencial en la clasificación. Esa es la dirección que tomó George, y yo me preparé para el domingo. Así que espero que sea la correcta y me dé el mejor coche para la carrera".

Hamilton llega al domingo del GP de Canadá con un coche muy diferente al que condujo en seco el viernes, ya que sólo tuvo la oportunidad de probarlo en mojado el sábado. Sin embargo, no le preocupa que los cambios le sorprendan.

"No, no es un paso hacia lo desconocido, es un poco más suave, debería ser mejor en el rebote, el equilibrio mecánico es diferente, y debería ser mucho mejor", comentó. "George está mucho, mucho más contento en la dirección en la que estaba".

Cuando le preguntaron por las palabras de Toto Wolff de que el coche podía ser peligroso, respondió: "¡En la última carrera lo fue! En la última carrera no era el más seguro de todos los coches".

"Pero este fin de semana está bien que hayamos subido la altura de la carrocería, lo que ha ayudado un poco. Pero no siento que sea peligroso este fin de semana".

Hamilton no está preocupado porque su espalda sea un problema en la carrera, y añadió: "Espero que no tengamos los mismos problemas que en Bakú. No los hemos tenido hasta ahora este fin de semana. Y sí, creo que debería estar bien".

"Mi espalda, con la acupuntura, la seguimos trabajando todos los días, todas las noches, estirando. Todavía está un poco tensa, pero lo he conseguido el sábado y lo conseguiré el domingo".