Hamilton desmiente a Horner sobre pedir un asiento en Red Bull F1

En la previa del Gran Premio de Abu Dhabi, que cierra la temporada 2023 de Fórmula 1, el director de la escudería que domina la categoría, Christian Horner, reveló la historia en la que aseguraba que Lewis Hamilton se puso en contacto con ellos para fichar por Red Bull, llamando varias veces a la puerta para conseguir un asiento en el conjunto austriaco.

Sin embargo, el siete veces campeón del mundo desmintió lo que dijo su rival, y no coincidía en cómo sucedió el relato: "No estoy seguro, pero creo que quiere agitar las cosas, no tengo ni idea de lo que está hablando. Que yo sepa, nadie de mi equipo ha hablado con él".

"Yo tampoco hablo con Christian [Horner] desde hace años", comentó a los micrófonos de Sky F1 antes de subirse al coche por última vez en el año. "Se me acercó a principios de temporada para quedar. Eso fue todo, luego le felicité por un gran año, y le dije que esperaba poder volver a pelear con ellos en un futuro próximo, eso fue todo".

Llama la atención que el máximo responsable de Red Bull desvelara lo que sucedió con el inglés, y cuando se le preguntó a Lewis Hamilton si pensaba lo mismo, respondió con una sonrisa: "No hubo conversaciones confidenciales. No lo sé, pero ya conoces a Christian [Horner], le gustan este tipo de cosas".

Aun así, el piloto de Mercedes dejó la puerta abierta a la posibilidad de competir algún día con Max Verstappen en coches iguales: "Al cien por cien. Red Bull es un gran equipo que ha hecho un gran trabajo, y a cualquier piloto le encantaría trabajar para un grupo tan grande de personas, pero pasar de un monoplaza no muy bueno a un coche ganador, eso no es realmente un sueño a mis ojos".

"Mi sueño es subir desde donde estamos ahora y luego ganar, por eso me quedo en Mercedes", explicó el británico, quien espera recuperar el estado de forma con el conjunto con el que ha cosechado seis de sus siete títulos, sin mirar a quienes le sucedieron en el trono de la Fórmula 1 tras aquel espectacular 2021.

