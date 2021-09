Hamilton: "Voy a llamar Noé a Max por cómo se quitan los doblados"

El siete veces campeón del mundo británico tuvo que hincar la rodilla ante su máximo rival por el título de la Fórmula 1 2021 en la carrera como local de un Max Verstappen intratable.

Aunque se quedó a solo 38 milésimas de la pole position el sábado, después de que el holandés sufriese un problema con el DRS en su último intento en Q3, en carrera el Red Bull se mostró prácticamente intratable.

Tras no poder plantarle cara en la salida, Mercedes intentó por partida doble el undercut (vueltas 21 y 39) –incluso usó a Bottas como estorbo antes de mitad de carrera–, pero Red Bull reaccionó bien para no poner en peligro la victoria de su joya de la corona, que se anotó la 17ª.

Aun así, Hamilton logró la vuelta rápida de la carrera y un punto extra para limitar daños y salir de Zandvoort a solo tres unidades en el mundial.

"¡Qué carrera, qué público!", fueron las primeras palabras del inglés, que llegó aplaudiendo a las entrevistas del Parque Cerrado.

"Sinceramente, ha sido un fin de semana increíble. Max ha hecho un gran trabajo, ¡enhorabuena! Hoy lo he dado todo, a tope, he apretado todo lo que he podido. Pero eran demasiado rápidos para nosotros. Me lo he pasado muy bien aquí en Holanda, gracias al público. Muchas gracias por recibirnos".

Cuando se le preguntó por el tráfico de doblados (los líderes sacaron una vuelta hasta al cuarto clasificado, Pierre Gasly) –sobre lo que Hamilton llegó a decir durante la carrera: "Está teniendo mucha suerte con los doblados, tío"–, el inglés reiteró su opinión.

"Voy a llamarle Noé [personaje bíblico que construyó un arca durante el gran diluvio y que Hamilton confundió con Moisés, quien separó las aguas del Mar Negro en dos] a partir de ahora. Cada vez que tenía tráfico, simplemente se movían fuera de su camino. Era muy difícil de navegar a través de todo el tráfico. Simplemente tenían ese puntito extra y es muy difícil de seguir a otros aquí", soltó.

En cuanto a su batalla por la vuelta rápida, la cual le arrebató provisionalmente Valtteri Bottas en la penúltima vuelta, Hamilton aseguró que fue una de los mejores momentos del día.

"La última vuelta fue una de las mejores partes de la carrera para mí, porque esta pista es increíble en una sola vuelta, con poco combustible. Este es ahora uno de mis circuitos favoritos. Estoy deseando volver el año que viene", concluyó el británico.