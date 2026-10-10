Cómo Hamilton "sobrepasó el límite" con un cambio de configuración excesivo

Ferrari se estará preguntando si sus dos coches podrían haber ocupado la primera fila de la parrilla del Gran Premio de Singapur. Lewis Hamilton mostró un ritmo impresionante durante las primeras fases de la clasificación y su compañero Charles Leclerc aseguró que "creo que el coche tenía potencial para conseguir la pole".

Sin embargo, Leclerc terminó quedándose a solo 0,054 segundos de arrebatarle la pole position al Red Bull de Max Verstappen, mientras que Hamilton acabó a otras 69 milésimas del monegasco. Diferencias mínimas, aunque ambos pilotos consideraron que podrían haber conseguido un resultado todavía mejor.

Hamilton marcó el mejor tiempo en la Q1, en la que terminó con una ventaja de 0,345 segundos sobre Leclerc, y repitió en la Q2, convirtiéndose en el primer piloto capaz de bajar del 1:32 en Singapur este año. En esa sesión fue 0,110 segundos más rápido que Verstappen, que terminó segundo.

Sin embargo, Lewis decidió entonces modificar el alerón delantero, aumentando ligeramente el ángulo del flap delantero derecho, un cambio que alteró de forma inesperada el equilibrio del monoplaza. Aunque consiguió mejorar su tiempo en la Q3, el progreso fue mínimo, mientras que tanto Leclerc como Verstappen encontraron bastante más velocidad. Parte de esa diferencia puede explicarse por la evolución de la pista a medida que la sesión se acercaba a su final.

"Creo que simplemente fue una cuestión de equilibrio", explicó Hamilton después de la clasificación.

"El coche se sentía bien. Mi equipo, los ingenieros y también los mecánicos hicieron un trabajo fantástico entre las sesiones".

"Creo que el coche iba increíblemente bien en la Q1 y la Q2. Y cuando terminaba las vueltas, pensaba: 'Todavía tiene más potencial'".

"La única manera de intentar extraer ese potencial era añadir un poco más de carga al alerón. Y al hacerlo, creo que simplemente sobrepasamos el límite".

"Fue solo un agujero [de ajuste] o algo así. Pero estábamos en el filo de la navaja. Y, después de eso, el coche se volvió muy nervioso y ninguna de las vueltas de la Q3 fue realmente buena".

"Así que, sinceramente, estoy agradecido por haber terminado tercero, teniendo en cuenta que esas vueltas no fueron demasiado buenas".

Los Ferrari se clasificaron segundo y tercero, aunque ambos pilotos consideraron que podrían haber conseguido un resultado mejor. Foto de: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

La teoría de que el cambio de configuración había provocado que el Ferrari tuviera un comportamiento demasiado agresivo del tren delantero quedó reforzada por las enormes correcciones de sobreviraje que Hamilton tuvo que realizar en la curva 3 durante sus dos vueltas de la Q3. Además, el británico también se vio obligado a corregir constantemente con el volante al atravesar la última chicane.

"Con nuestro coche hay una línea muy fina entre sobrepasar el límite o quedarse por debajo de él, y encontrar ese punto óptimo es muy, muy difícil", explicó Hamilton.

"Probablemente lo había encontrado en las dos primeras sesiones, pero también tienes que tener en cuenta la evolución de la pista y cómo va aumentando el agarre. Así que tienes que reaccionar a eso, aunque después sea fácil verlo con perspectiva".

La evolución de la pista siempre es un factor importante en los circuitos urbanos como Singapur, que no se utilizan para competir durante el resto del año. El asfalto va ofreciendo cada vez más agarre a medida que se deposita goma durante las diferentes sesiones, algo que puede llevar a los equipos y pilotos a tomar decisiones equivocadas con la puesta a punto, ya que resulta complicado distinguir qué parte de la mejora procede de los cambios de configuración y cuál se debe simplemente al aumento del agarre de la pista.