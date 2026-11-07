Declaraciones

Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Hamilton se aferra a la lluvia para remontar en Brasil: "Adoro Interlagos en mojado"

Lewis Hamilton saldrá último en el GP de Brasil tras sufrir una avería que obligó a Ferrari a cambiar de nuevo su motor. El británico confía en la lluvia para protagonizar otra de sus grandes remontadas en Interlagos.

Franco Nugnes

Editado: 7 nov 2026, 22:40

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

Podríamos definir como... agua bendita la lluvia que ha marcado la clasificación del Gran Premio de Brasil, porque el fin de semana de Interlagos no había comenzado de la mejor manera para Ferrari.

El SF-26 parecía un coche completamente distinto al que había llegado a aspirar a un doblete en México. Los datos de los entrenamientos libres del viernes habían mostrado a una Ferrari con serias dificultades incluso en las zonas lentas del circuito, precisamente donde el monoplaza italiano siempre había destacado.

Sin embargo, la llegada de la lluvia parece haber cambiado el panorama para la escudería italiana, aunque la jornada del sábado no empezó precisamente bien para Lewis Hamilton.

Antes de los Libres 3, Ferrari había sustituido su motor de combustión interna, consciente de que tendría que cumplir una penalización de diez posiciones al estrenar su quinta unidad de la temporada, igual que su compañero de equipo, Charles Leclerc. Sin embargo, el equipo también sabía que Interlagos es uno de esos circuitos donde las remontadas son posibles.

Pero el fin de semana de Hamilton se complicó todavía más con una inesperada avería durante la última sesión de entrenamientos libres, después de completar apenas siete vueltas. El motor nuevo sufrió una importante fuga de aceite en la zona de unión con la caja de cambios, en la bancada izquierda.

Además de perderse prácticamente toda la sesión, Hamilton tuvo que estrenar otro propulsor y, llegados a ese punto, Ferrari decidió montar una nueva unidad de potencia ADUO2 completa.

Por tanto, el británico tendrá que intentar repetir este domingo una de esas remontadas que ya le hicieron famoso durante su etapa en Mercedes. La hazaña es posible, especialmente porque Ferrari ha demostrado tener una buena competitividad bajo la lluvia.

"Antes que nada, quiero decir que me encanta pilotar bajo la lluvia. Interlagos es un circuito fantástico para correr cuando hace mal tiempo, especialmente sobre mojado", explicó Hamilton tras la clasificación.

"Me habría gustado seguir en pista y luchar un poco más con los demás, pero desgraciadamente tuvimos ese problema durante los Libres 3 y no pude completar demasiadas vueltas".

"En realidad, para mí ha sido una sesión de pruebas, útil para entender cómo se comporta el coche en condiciones complicadas, por si mañana vuelve a llover", concluyó el siete veces campeón del mundo, que tendrá que salir desde la 20ª posición de la parrilla.

Te puede interesar:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior Antonelli salva un susto en Brasil y apunta a Norris: "Creo que tenemos ritmo"

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Franco Nugnes





El #12, Antonelli y el Lotus de Senna: cuando la emulación se convierte en búsqueda de perfección



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



2 d



El #12, Antonelli y el Lotus de Senna: cuando la emulación se convierte en búsqueda de perfección





¡Leclerc ya ha sido padre! Ha nacido su hija y no disputará la FP1 de Brasil



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



3 d



¡Leclerc ya ha sido padre! Ha nacido su hija y no disputará la FP1 de Brasil





¿Adiós a la doble cámara de combustión de Mercedes en la F1 2027? La FIA tiene una solución



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



4 d



¿Adiós a la doble cámara de combustión de Mercedes en la F1 2027? La FIA tiene una solución

Más de

Lewis Hamilton





A qué hora es la carrera de F1 del GP de Sao Paulo en Brasil y cómo ver



Fórmula 1



Fórmula 1 2 h



A qué hora es la carrera de F1 del GP de Sao Paulo en Brasil y cómo ver





Pole de Norris en la locura de Brasil F1; Alonso, top 10 bajo la lluvia



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



2 h



Pole de Norris en la locura de Brasil F1; Alonso, top 10 bajo la lluvia





Así es la increíble parrilla de salida de F1 en Brasil tras la lluvia y las sanciones



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



2 h



Así es la increíble parrilla de salida de F1 en Brasil tras la lluvia y las sanciones

Más de

Ferrari





F1 en DIRECTO: la clasificación del GP de Brasil con Live Timing



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



32 min



F1 en DIRECTO: la clasificación del GP de Brasil con Live Timing





Leclerc señala el problema de Ferrari en mojado: "Nos costaba en 2019 y también ahora"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



43 min



Leclerc señala el problema de Ferrari en mojado: "Nos costaba en 2019 y también ahora"





WEC Monza: Antonio Fuoco logra la pole para Ferrari en casa



WEC



WEC



Monza



5 h



WEC Monza: Antonio Fuoco logra la pole para Ferrari en casa

Últimas noticias





Hamilton se aferra a la lluvia para remontar en Brasil: "Adoro Interlagos en mojado"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



4 min



Hamilton se aferra a la lluvia para remontar en Brasil: "Adoro Interlagos en mojado"





Antonelli salva un susto en Brasil y apunta a Norris: "Creo que tenemos ritmo"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



22 min



Antonelli salva un susto en Brasil y apunta a Norris: "Creo que tenemos ritmo"





Leclerc señala el problema de Ferrari en mojado: "Nos costaba en 2019 y también ahora"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



43 min



Leclerc señala el problema de Ferrari en mojado: "Nos costaba en 2019 y también ahora"





Russell lamenta la orden que le costó la pole: "Era claramente una vuelta para ser 1º"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



1 h



Russell lamenta la orden que le costó la pole: "Era claramente una vuelta para ser 1º"

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse