Valtteri Bottas consiguió una sorprendente pole position en el Gran Premio de México, con su compañero, Lewis Hamilton en la segunda posición. Los Mercedes coparon la primera línea, mientras que los dos Red Bull tuvieron que conformarse con la tercera y cuarta plaza.

Max Verstappen y Sergio Pérez vieron cómo sus esperanzas por acabar la clasificación delante de los de Brackley se esfumaron tras toparse con Yuki Tsunoda en la zona de las enlazadas.

Los pronósticos auguraban un fin de semana con un dominio absoluto del equipo de las bebidas energéticas, pero todo cambió en la Q3. No obstante, el Autódromo Hermanos Rodríguez tiene una recta de meta de más de 1,3 kilómetros, por lo que la llegada a la primera curva definirá gran parte de la carrera.

El trazado mexicano es comparable con Sochi, donde se vio cómo Carlos Sainz se benefició del rebufo de Lando Norris y pasó al de McLaren para ponerse en cabeza del GP de Rusia.

Esta situación se puede repetir con los Red Bull, que acechan a los Mercedes, pero estos cuatro deberán ser cautos en el primer giro para no acabar como en 2017. En aquella ocasión, Sebastian Vettel tocó a Hamilton y le provocó un pinchazo cuando se estaban jugando el mundial, aunque el británico pudo celebrar ese mismo día su cuarto título.

El siete veces campeón del mundo habló sobre la salida de la carrera en México: "Es algo diferente a Rusia. Creo que allí se nota mucho más el rebufo, pero es obvio que es similar".

"Aquí hay algo menos de este efecto, pero Valtteri y yo no dudaremos en trabajar como equipo para mantener el liderato", dijo Hamilton.

En la clasificación del sábado, el inglés acabó por detrás de su compañero por quinta vez en la temporada (sin contar las carreras al sprint).

Tras la última sesión de entrenamientos libres, el segundo clasificado en el campeonato dijo que no optaría por una configuración radical para acercarse a los Red Bull. Después de la clasificación, expresó que no se sentía cómodo con la puesta a punto que habían hecho sus mecánicos.

"Sinceramente, he sufrido, no me sentía a gusto con la configuración del coche en la clasificación. Tras los Libres 3 iba bien, pero en clasificación he tenido más problemas".

Con su 19º pole position en el bolsillo, Valtteri Bottas afirmó que las temperaturas más altas en la tarde del sábado le fueron mejor al coche que las condiciones que había durante los libres. El jefe de Mercedes, Toto Wolff reveló que el finlandés no quiso cambiar la puesta a punto del W12.

"Durante la sesión, intentaron convencerlo para hacer algunas modificaciones en el reglaje, pero dijo que no quería cambiar nada. Fue a por la vuelta y es muy satisfactorio ver este tipo de actuaciones", indicó Wolff a Sky Sports F1.

(Galería: revive la clasificación de Lewis Hamilton en el GP de México 2021 de F1)

