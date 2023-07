Hamilton habla de Alonso y Vettel como sus "mejores rivales" en F1

En un nuevo episodio de la ya famosa saga de True Driver en DAZNF1, Lewis Hamilton repasó lo que hasta la fecha ha sido su carrera deportiva, haciendo especial hincapié en sus éxitos en la máxima categoría del automovilismo, así como en sus batallas más recordadas por los aficionados.

El siete veces campeón del mundo, no dudó a la hora de responder qué pilotos habían sido sus mejores rivales a lo largo de sus más de 15 años de trayectoria en la Fórmula 1 y, aunque más recientemente protagonizó un duelo directo con Max Verstappen que recordó a otras épocas, Hamilton se quedó con Sebastian Vettel y Fernando Alonso.

"Sebastian era uno de mis mejores rivales. Y como todo el mundo sabe, Fernando también", dijo el piloto británico mientras se recordaban momentos de tensión entre ellos, como por ejemplo el tan famoso malentendido en el GP de Azerbaiyán de 2017 entre él y Vettel o el caótico 2007 que tanto Hamilton y Alonso vivieron siendo pilotos de McLaren.

Cuando se le preguntó si volvería a compartir garaje con el español, la respuesta del todavía piloto de Mercedes fue muy clara: "Si las estrellas se alinean, sí. Pero no creo que suceda".

Si bien después de ese 2007 la imagen de la relación entre Alonso y Hamilton quedó totalmente destrozada, se recordó el momento en el que el británico negó haber tenido problemas a nivel personal con el español y culpo a McLaren de lo sucedido, con el asturiano dándole la razón.

"Nunca tuve problemas personales con Fernando. Creo que fue más un problema de gestión de equipo. Nos pusieron en una situación complicada quizás, ¿no?", dijo Hamilton, a lo que Alonso respondió: "Sí". Y el británico añadió: "Fuera de pista solíamos jugar al NBA 2K o lo que fuera".

Hablando también sobre la diferencia de campeonatos entre él (7), Sebastian Vettel (4) y Fernando Alonso (2), fue el mismo Hamilton quien reconoció que en la Fórmula 1 hace falta algo más que simplemente ser un piloto talentoso y bien preparado.

"La Fórmula 1 es un deporte diferente, puedes estar en forma, mejor preparado que nadie, tener mucho talento y tal vez no poder hacer nada".

"Es como una partida de ajedrez, tus movimientos tienen que ser muy inteligentes y tienes que moverte con delicadeza", explicó.

Respecto a Max Verstappen, Hamilton no habló demasiado, pero lo que dijo fue muy revelador, ya que contestó con un claro y conciso "No" a la pregunta sobre si veía peligrar su récord de siete títulos ante el piloto holandés. Sin embargo, elogió al piloto de Red Bull para concluir sus declaraciones: "Para cazar a Max y luchar con él, he tenido que trabajar más que nunca".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!