Haas reclamó contra el resultado del GP de Australia de F1

Cargar el reproductor de audio

El caos del final del Gran Premio de Australia 2023 de F1 acabó tarde. Tras aclararse (reglamento en mano) la posición de Max Verstappen en la última resalida, el equipo Haas presentó una protesta a la FIA considerando injusto e inválido el resultado de la carrera.

El máximo organismo publicó una citación al equipo a las 19:30 hora local (las 11:30h de España), que simplemente decía: "Protesta presentada por MoneyGram Haas F1 Team en relación con la clasificación provisional del Gran Premio de Australia 2023 recibida a las 18:29h".

Ese comunicado no dejaba claro en qué se basa esa protesta, pero era bastante evidente que está relacionada con la manera en que se reinició la carrera al final del gran premio. Y es que tras el caos de la última salida, Nico Hulkenberg se colocó cuarto cuando Fernando Alonso se tocó con Carlos Sainz y los Alpine se eliminaron entre sí.

Además, con la sanción más que probable a Sainz (que luego efectivamente se materializó), Hulkenberg habría subido a la tercera plaza. Sin embargo, finalmente dirección de carrera decidió hacer un último reinicio más y dar una vuelta tras el Safety Car para dar por concluida la carrera, pero con las posiciones que había en el momento de la salida anterior.

Eso anulaba el incidente de Alonso que le había dejado undécimo (pasó luego a ser tecero), la salida de pista de un Sergio Pérez que había terminado décimo (acabó cuarto con la sanción a Sainz), y también el problema de Lance Stroll, otro de los perjudicados en la cantidad de incidentes que hubo en ese reinicio alocado y finalmente favorecido por la decisión de revertir posiciones.

Por su parte, en lugar de dar la última vuelta como cuarto clasificado y acabar tercero una vez aplicada la penalización de Sainz, Hulkenberg fue reubicado a la octava plaza, y terminaría séptimo cuando el madrileño de Ferrari, con sus 5 segundos de castigo, cayó al duodécimo lugar.

Nico Hulkenberg, Haas VF-23, se detiene y baja de su coche al final de la carrera. 1 / 18 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images La mala colocación de Verstappen en Australia 2 / 18 Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 3ª posición, en el podio 3 / 18 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 3ª posición, en el podio con Sir Jackie Stewart 4 / 18 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 2ª posición, en el podio con Sir Jackie Stewart 5 / 18 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 2ª posición, Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 3ª posición, se saludan en el podio 6 / 18 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 2ª posición, levanta su trofeo 7 / 18 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 2ª posición, rocía Champán en el podio 8 / 18 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Los aficionados acompañan a los comisarios al final de la carrera 9 / 18 Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images Los comisarios rodean el coche de Nico Hulkenberg, Haas VF-23, al final de la carrera 10 / 18 Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images Los comisarios rodean el coche de Nico Hulkenberg, Haas VF-23, al final de la carrera 11 / 18 Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, 1ª posición, en el podio 12 / 18 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, 1ª posición, Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 3ª posición, charla en el podio. 13 / 18 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, 1ª posición, Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 3ª posición, en el podio. 14 / 18 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, 1ª posición, Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 3ª posición, se saludan en el podio. 15 / 18 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, 1ª posición, levanta el trofeo de ganador 16 / 18 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas F1 Team, choca los cinco con algunos aficionados tras detenerse al final de la carrera. 17 / 18 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23, aparca al final de la carrera 18 / 18 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

Sin embargo, y aunque la FIA solo había publicado en ese momento los resultados provisionales de la carrera, parecía muy poco probable que la protesta de Haas llegue a buen puerto. Y así fue.

Porque dado que muchos de los pilotos no habían completado el primer sector cuando se sacó la última bandera roja (lo que impedía establecer un orden claro de posiciones), la clasificación para cuando se detienen las carreras está establecida en el Reglamento Deportivo de la F1, concretamente en el artículo 57.3.

Ahí, el reglamento establece que cuando se suspende una carrera, la clasificación se tiene en cuenta desde el último punto oficial donde se pueden determinar posiciones.

Está escrito así: "En todos los casos, el orden se tomará en el último punto en el que fue posible determinar la posición de todos los coches. A todos esos coches se les permitirá reanudar la sesión de sprint o la carrera".

Aunque no se especifica cómo se determina exactamente eso, al haber sido todos los incidentes en las primeras curvas, no se puede tomar como referencia el primer sector, por lo que lo más lógico parecía tomar como referencia las posiciones de salida de ese reinicio quitando a los Alpine, que no podían volver a salir al haberse quedado tirados en pista.

Eso es lo que sucedió en el Gran Premio de Gran Bretaña 2022, que se detuvo en la primera vuelta tras la espectacular accidente de Guanyu Zhou, y se reinició con las posiciones originales de la parrilla.

Te interesará: El reglamento dice que la resalida de Verstappen en Australia es legal