Sin stock: Haas llega al límite de piezas al final de temporada

Mick Schumacher provocó una bandera roja cuando se despistó en la rapidísima curva 22 al principio de la carrera del GP de Arabia Saudí, provocando graves daños a su monoplaza.

Tras la reanudación, Mazepin se estrelló contra la parte trasera del coche Russell cuando el piloto de Williams intentaba esquivar a Sergio Pérez, que se había marcado un trompo por el toque con Charles Leclerc.

El chasis de Nikita Mazepin quedó dañado sin posibilidad de reparación inmediata, por lo que tendrá que usar el repuesto para el Gran Premio de Abu Dhabi del próximo fin de semana. El ruso ya tuvo que cambiar el chasis en el GP de Qatar después de sufrir daños al pasar por encima de un piano.

Gunther Steiner, director de la escudería estadounidense, dice que el equipo tiene suficientes piezas con las que empezar el último fin de semana de la temporada, pero no puede permitirse otro accidente importante.

"Es mejor que el daño se sufra ahora que hace cinco carreras", admitió a Motorsport.com. "Tenemos una carrera por delante, tenemos suficientes repuestos para reconstruir los coches, pero no tendremos suficientes repuestos si tenemos accidentes en Abu Dhabi".

"Todavía nos quedan algunos, no estamos completamente sin nada. Pero no hay mucho margen, porque no esperábamos que en la penúltima carrera se destruyeran dos coches. Nunca es bueno eso".

Cuando se le pidió que cuantificara el alcance de los daños, explicó: "Mick dañó tres partes por completo, la caja de cambios, el suelo y el pontón. Su chasis está bien, pero el de Nikita está acabado. Otro chasis que muerde el polvo".

"Fueron los daños de las ruedas al impactar, las ruedas destrozaron los laterales como un tambor. También la suspensión delantera completa. La zona trasera no está tan mal, pero la delantera está completamente destruida en su coche".

"Como he dicho, estamos bien en cuanto a piezas de recambio, sabíamos cómo estábamos, lo habíamos previsto, no nos hemos quedado sin ellas, pero estamos ya utilizando todo lo que tenemos. Si tenemos un accidente en Abu Dhabi en la FP1 se hará difícil, porque tienes dos días por delante que concluir. Pero por lo demás estamos bien".

"Es como si no lloviera, sino que diluviara, que cayera a cántaros, así que de momento, está lloviendo a cántaros. Lo bueno es que sólo nos queda una carrera, de lo contrario, si tienes tres carreras por delante, necesitas fabricar piezas".

"Ahora no se puede, porque de todas formas no tienes tiempo: en tres días no se fabrican estas piezas. Tenemos suficientes y podemos llegar al final. Pero no nos quedará ningún inventario que amortizar a final de año".

Mazepin destacó las mejoras de seguridad de la F1 tras salir ileso del fuerte impacto.

"Estoy bien", dijo el ruso el domingo. "Recibí un golpe bastante fuerte, sobre todo en el lado izquierdo de la parte superior del cuerpo, y seguro que el lunes me levantaré dolorido".

"Pero sí, diría que soy muy afortunado de estar compitiendo en esta época porque el trabajo que ha hecho Jean Todt junto con la FIA ha hecho que podamos salir de esto en la actualidad. Y no estoy seguro de que fuera igual, digamos, hace 15 años".

"Por lo que vi, Charles no tenía dónde ir, hizo cometer un trompo a Sergio. La pista es tan estrecha que cuando Sergio estaba de lado ocupaba alrededor del 85% del circuito. Así que George al ver lo que estaba pasando tomó precaución y luego levantó el pie o frenó".

"Y yo estaba luchando con (Lance) Stroll y los dos íbamos a ir a fondo ahí. Pero, por desgracia, no había suficiente tiempo para parar, porque las velocidades eran superiores a 200, y era imposible esquivar la parte trasera de George".

