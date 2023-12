Haas F1 no cambiará su modelo de negocio pese a sus decepciones

Tras dar un buen paso adelante en 2022 con la llegada del nuevo reglamento de efecto suelo, Haas volvió a quedarse atrás en 2023 y terminó el curso como el farolillo rojo de la competición.

Debido a sus malos resultados, la escudería estadounidense fue, por tanto, el equipo que menos dinero en premios recibió al final del año, un duro golpe para el equipo dado que ya tenían problemas financieros.

Cuando se le pidió el director del equipo, Gunther Steiner, que comentase cuál era la situación económica del equipo, respondió: "Tenemos que compensarlo de alguna manera. Estamos buscando nuevos socios comerciales que nos ayuden a cubrir las pérdidas. Pero más allá, deberíamos intentar encontrar fuentes adicionales de financiación".

"El gasto del equipo no debe ser sólo un gasto, debe ser una inversión, ésa es la palabra clave. Pero, ¿cómo convertimos los recursos que tenemos en inversión? Al fin y al cabo, el dinero no podrá recuperarse de un día para otro; es una especie de proceso. La cuestión es cómo de efectivas serán nuestras inversiones".

El Haas VF-23 no era un coche muy lento el año pasado, pero su potencial sólo se dejaba ver en la clasificación, mientras que el desgaste de neumáticos era terminal para sus carreras. Por lo tanto, Nico Hulkenberg y Kevin Magnussen rara vez pudieron puntuar.

Steiner dijo al respecto en relación con la economía del equipo: "Todo el mundo piensa que no mejoramos el coche porque no teníamos dinero, pero el verdadero problema es que no conseguimos mejorar el rendimiento del coche simplemente".

Pese a que los resultados no han sido los esperados en los últimos años, desde el equipo aseguran que no van a cambiar su enfoque y modelo de negocio a corto plazo, pero tienen claro que Gene Haas necesita invertir más en su equipo de Fórmula 1.

"Por ahora es mejor para nosotros seguir con el modelo de negocio actual, porque si cambias , tienes que hacerlo gradualmente. El problema que tenemos es que si intentamos ampliar nuestras series de producción, no saldrá bien, porque si haces cambios drásticos, a menudo tienes que dar un paso atrás antes de poder dar dos hacia delante".

"A corto plazo mantendremos el mismo modelo de negocio. Esto tendrá sus pros y sus contras. Por ejemplo, no tenemos un túnel de viento que nos permita utilizar modelos a tamaño real y construirlo requeriría una inversión de mínimo unos 50 millones de euros".

"De momento, los túneles de viento se utilizan mucho, pero no será así para siempre. Gene Haas ya tiene un túnel de viento en Estados Unidos, pero está diseñado para modelos a tamaño real, y pedirle que compre otro sería exagerado. Pero el túnel de viento de Ferrari es muy bueno, conocemos sus capacidades, así que ¿para qué cambiar nada internamente?".

"Para nosotros es mucho más importante mejorar la calidad de las piezas aerodinámicas que vamos produciendo durante el año. Así que diría que el problema no es el modelo de negocio. No creo que eso te haga ganar el campeonato, pero ¿es posible conseguir el quinto puesto? Sí, porque hemos visto que ya lo hemos hecho antes", concluyó el director de Haas.

