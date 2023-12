¿Por qué Alfa Romeo dijo 'No' a la unión con Haas para seguir en F1?

Una vez que Sauber anunció que iba a empezar a colaborar con Audi y que había vendido una parte de la escudería a la marca alemana de los cuatro aros, que opera bajo el grupo VW, Alfa Romeo aseguró que iba a romper sus lazos con los suizos a finales de 2023.

Pese a ello, hubo algunos rumores de que Alfa Romeo estaba estudiando todas las opciones que tenía sobre la mesa para mantener su nombre en la Fórmula 1, aunque no estaban dispuestos a hacerlo a cualquier precio, tal y como demostraron después de sus negociaciones frustradas.

Según confirmaron ambas partes, las conversaciones de los italianos estuvieron focalizadas en el otro equipo motorizado por Ferrari, es decir, Haas F1 Team, pero finalmente no llegaron a un acuerdo y Alfa Romeo se acabó despidiendo de la máxima categoría del automovilismo.

En declaraciones a Ouest France, el director general de la marca, Jean-Philippe Imparato, explicó la razón por la que rechazó la oferta de Haas: "Habríamos vivido las mismas circunstancias como patrocinadores de otro equipo, pero por el doble de dinero", dijo asegurando que los americanos pedían el doble de dinero que Sauber para poner su nombre a la escudería.

Para el de Alfa Romeo, hacer lo mismo que estaban haciendo pero por una cantidad de dinero más alta, no era algo lógico: "No, no aporta nada nuevo y necesitaba el dinero para desarrollar mis productos. No habría tenido sentido jugar a la misma historia pero con otro equipo".

La otro vía posible para la marca del cuadrifolio era intentar comprar un equipo y pasar de ser un patrocinador principal que da nombre a una escudería a dirigirla íntegramente, pero ni para ellos era una opción viable económicamente, ni ningún equipo de la actual parrilla de la Fórmula 1 estaba dispuesto a vender su plaza, cada vez más cotizada, como demostró en su momento Andretti cuando intentó entrar en la F1 a través de una de las estructuras existentes.

Debido a ello, Alfa Romeo, que no quiere alejarse demasiado del mundo de la competición, afirmó que intentarán formar parte de la parrilla del Campeonato del Mundo de Resistencia (WEC) en los próximos cursos, aunque intentarán hacerlo también como patrocinadores y con la fórmula que emplearon con Sauber durante los últimos años en la F1.

¿Cómo se llamará Sauber en 2024?: Fórmula 1 Sauber F1 da un giro y anunciará su nuevo nombre real próximamente

Photo by: Carl Bingham / Aston Martin Alfa Romeo Racing logo

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!