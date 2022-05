Cargar el reproductor de audio

Después de una temporada 2021 catastrófica para la estructura, el equipo Haas está experimentando un renacimiento en este 2022. Los 15 puntos logrados en las cuatro primeras carreras del mundial por Kevin Magnussen se traducen en el mejor inicio de temporada para el equipo estadounidense desde su debut en la Fórmula 1 en 2016.

Sin embargo, el éxito no ha sentado bien a todos sus rivales, ya que algunos equipos han expresado su preocupación de que Haas pueda estar aprovechando una ventaja ilegal gracias a su estrecha asociación con Ferrari.

No obstante, la FIA confía plenamente en que la asociación entre ambos equipos está operando dentro de la normativa, por lo que el director técnico de Haas, Simone Resta, que anteriormente trabajó en Maranello durante muchos años, no está dispuesto a perder el tiempo en esta cuestión.

"Sinceramente, solo me preocupa mi trabajo, lo que hacemos con el coche. Intentamos ser lo más perfectos posible para ofrecer a los pilotos un el mejor coche. El resto de cosas están en un nivel diferente al que estoy trabajando en este momento".

"Conocemos las reglas y las respetamos. No hay mucho más que decir al respecto", explicó Simone Resta. Además, según el italiano, hay muchos conceptos de diseño similares a lo largo de toda la parrilla y no solo hay parecidos entre Ferrari y Haas.

"Puedes mirar las fotos y ver un montón de coches con muchas similitudes", explicó. "Creo que todo el mundo tiene que hacer un buen trabajo y centrarse en sí mismo. Supongo que en un equipo como el nuestro, que luche en la zona media, quizá no se lo esperaban".

Simone Resta confía en que Haas pueda aprovechar su buen inicio de temporada y sea capaz de sacar más rendimiento del coche, aunque el jefe del equipo, Gunther Steiner, insiste en que no introducirá ninguna mejora a corto plazo en el VF22.

"Estoy de acuerdo con lo que dice Gunther, todavía hay mucho que aprender porque los coches son completamente diferentes a los del año pasado y los neumáticos también son diferentes", dijo Resta. "Por ejemplo, no esperábamos el porpoising de esta forma, por lo que necesitamos entenderlo".

"Para ser justos, siempre hay mucho que descubrir en los coches durante el primer año de un nuevo reglamento", explicó como una de las razones por las que en Haas no se apresurarán con las actualizaciones y esperarán al momento adecuado. "Todavía hay mucho potencial".

Aunque el equipo tuvo un fin de semana difícil en Australia al no lograr encontrar la puesta a punto adecuada para el coche, Resta cree que no el VF22 no tiene muchos puntos débiles, ya que ha puntuado en el resto de carreras del curso.

"En general, los pilotos están contentos con el monoplaza. Si acaso, probablemente tengamos que intentar mejorarlo un poco en los tramos de alta velocidad en comparación con nuestros rivales. Pero, en general, el coche funciona bien en todas las condiciones".