El accidente salvaje de Romain Grosjean el pasado mes de noviembre en los primeros compases del GP de Bahrein de Fórmula 1 no solo tuvo consecuencias físicas para el piloto francés, que sufrió lesiones en sus manos principalmente. Además, el equipo Haas tomó una decisión drástica sobre su futuro.

Aunque el equipo estadounidense ya había anunciado que no contaría ni con Grosjean, ni con Kevin Magnussen para la F1 2021, Gene Haas, el propietario de la estructura, pensaba respaldar al francés en su proyecto en la IndyCar.

Haas, que tiene experiencia en el mundo del motor de EE UU, ya que también cuenta con una escudería en la NASCAR, tenía planeado apoyar a Grosjean y allanar su camino de transición de la F1 a las carreras de IndyCar. Pero aquella tarde-noche en Sakhir todo cambió.

"Nos había pedido si podríamos patrocinarlo en la IndyCar y creo que al principio yo estuve bastante dispuesto a ello", comentó Haas estos días a la revista RACER. "Pero cuando tuvo el accidente en Bahrein, simplemente me alegré de que no se hubiera matado".

"Después de haber destrozado por completo el coche, no podía estar más que contento de que hubiera sobrevivido al accidente".

"No sé... tiene mujer y tres hijos y simplemente le dije que no podía darle dinero para que saliera a matarse. Simplemente sentí que necesitaba estar en casa y cuidar de su familia. Se libró de una buena. Si entiendes realmente qué pasó ahí... si ese coche hubiera golpeado unos pocos grados a un lado o a otro, no habría podido salir de él, y habría muerto. Tuvo muchísima suerte", añadió con crudeza.

"También el equipo tuvo muchísima suerte. No podría haber soportado el hecho de que hubiera una viuda con hijos. No podía hacerlo. Así que le dije 'No, quédate en casa, no puedo ayudarte más".

Aun así, Grosjean ha mantenido sus planes y disputará la IndyCar 2021 (a excepción de casi todas las pruebas en óvalos) con Dale Coyne Racing –con quienes debutó Alex Palou en 2020–. Además, ya ha completado una jornada de test en el Circuito Barber Motorsports Park el pasado 24 de febrero.

"Grosjean es un gran piloto. Tuvo algunos grandes días en los que me hizo pensar que era igual de bueno que cualquier otro. Ama pilotar y esa es su elección. Simplemente no quiero ser parte de una mala decisión. Aquel fue el día más afortunado de toda la historia de Haas en la F1 gracias a que Grosjean logró sobrevivir y sin apenas lesiones", insiste Haas.

"No fue tan terrible que saltara de entre las llamas, sino que el Halo se quedase atrapado entre los guardarraíles. Si hubiera sido un poco más pequeño, entonces su casco no habría entrado y habría muerto. Estuvo muy cerca".

Pasa las fotos para ver una secuencia de auténtica locura

El monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20 en llamas 1 / 64 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Accidente Romain Grosjean, Haas F1 Team 2 / 64 El monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20 en llamas 3 / 64 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images El monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20 en llamas 4 / 64 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images El monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20 en llamas 5 / 64 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images El monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20 en llamas 6 / 64 El monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20 en llamas 7 / 64 El monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20 en llamas 8 / 64 El monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20 en llamas 9 / 64 Foto de: LAT Images El monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20 en llamas 10 / 64 El monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20 en llamas 11 / 64 El monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20 en llamas 12 / 64 El monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20 en llamas 13 / 64 El monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20 en llamas 14 / 64 El monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20 en llamas 15 / 64 El monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20 en llamas 16 / 64 El monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20 en llamas 17 / 64 El monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20 en llamas 18 / 64 El monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20 en llamas 19 / 64 El monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20 en llamas 20 / 64 Foto de: LAT Images El monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20 en llamas 21 / 64 El monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20 en llamas 22 / 64 El monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20 en llamas 23 / 64 El monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20 en llamas 24 / 64 El monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20 en llamas 25 / 64 El monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20 en llamas 26 / 64 Romain Grosjean, Haas F1 saliendo del monoplaza en llamas 27 / 64 Foto de: LAT Images El monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20 en llamas 28 / 64 Foto de: LAT Images Los oficiales de pista trabajan para apagar el fuego en la escena del accidente 29 / 64 Foto de: LAT Images Los oficiales de pista trabajan para apagar el fuego en la escena del accidente 30 / 64 Foto de: LAT Images Los oficiales de pista trabajan para apagar el fuego en la escena del accidente 31 / 64 Foto de: LAT Images Un miembro de la defensa civil con un extintor de incendios 32 / 64 Foto de: LAT Images Un fotógrafo toma fotos mientras los oficiales trabajan para despejar la pista 33 / 64 Foto de: LAT Images Romain Grosjean, Haas F1, en la parte trasera de una ambulancia 34 / 64 Foto de: LAT Images Los restos del monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20, después de su enorme accidente 35 / 64 Foto de: LAT Images Los restos del monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20, después de su enorme accidente 36 / 64 Los restos del monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20, después de su enorme accidente 37 / 64 Foto de: LAT Images Los restos del monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20, después de su enorme accidente 38 / 64 Foto de: LAT Images Los restos del monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20, después de su enorme accidente 39 / 64 Foto de: LAT Images Los restos del monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20, después de su enorme accidente 40 / 64 Foto de: LAT Images Los restos del monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20, después de su enorme accidente 41 / 64 Foto de: LAT Images El coche médico al lado del circuito 42 / 64 Foto de: LAT Images El coche médico al lado de la pista con los restos del Haas VF-20 de Romain Grosjean al fondo 43 / 64 Foto de: LAT Images El agujero del impacto en la barrera de Armco donde el Haas VF-20 de Romain Grosjean lo golpeó 44 / 64 Foto de: LAT Images El agujero del impacto en la barrera de Armco donde el Haas VF-20 de Romain Grosjean lo golpeó 45 / 64 Foto de: LAT Images El agujero del impacto en la barrera de Armco donde el Haas VF-20 de Romain Grosjean lo golpeó 46 / 64 Foto de: LAT Images Un bombero extingue las llamas del monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20. 47 / 64 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Un equipo de reparación reconstruye las barreras tras el accidente de la primera vuelta 48 / 64 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Michael Masi, Director de Carrera de la FIA, asiste a la escena del accidente de Romain Grosjean, Haas VF-20, en la primera vuelta 49 / 64 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Michael Masi, Director de Carrera de la FIA, asiste a la escena del accidente de Romain Grosjean, Haas VF-20, en la primera vuelta 50 / 64 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Michael Masi, Director de Carrera de la FIA, asiste a la escena del accidente de Romain Grosjean, Haas VF-20, en la primera vuelta 51 / 64 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Los oficiales retiran los restos después del choque de Romain Grosjean, Haas VF-20, en la primera vuelta 52 / 64 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Los oficiales retiran los restos después del choque de Romain Grosjean, Haas VF-20, en la primera vuelta 53 / 64 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Los oficiales retiran los restos después del choque de Romain Grosjean, Haas VF-20, en la primera vuelta 54 / 64 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Los oficiales retiran los restos después del choque de Romain Grosjean, Haas VF-20, en la primera vuelta 55 / 64 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Los oficiales retiran los restos después del choque de Romain Grosjean, Haas VF-20, en la primera vuelta 56 / 64 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Los oficiales retiran los restos después del choque de Romain Grosjean, Haas VF-20, en la primera vuelta 57 / 64 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Los oficiales retiran los restos después del choque de Romain Grosjean, Haas VF-20, en la primera vuelta 58 / 64 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Los oficiales retiran los restos después del choque de Romain Grosjean, Haas VF-20, en la primera vuelta 59 / 64 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Los oficiales retiran los restos después del choque de Romain Grosjean, Haas VF-20, en la primera vuelta 60 / 64 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Los oficiales retiran los restos después del choque de Romain Grosjean, Haas VF-20, en la primera vuelta 61 / 64 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Los oficiales retiran los restos después del choque de Romain Grosjean, Haas VF-20, en la primera vuelta 62 / 64 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Los oficiales retiran los restos después del choque de Romain Grosjean, Haas VF-20, en la primera vuelta 63 / 64 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Daños en la barrera después del accidente en la primera vuelta de Romain Grosjean, Haas F1 64 / 64 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Pulsa Versión Completa abajo del todo si no ves las fotos