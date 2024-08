Haas F1 evitó ser "estúpido o arrogante" con sus predicciones

Ayao Komatsu, insistió en que su predicción de pretemporada de que el equipo estaría en la parte baja de la tabla no fue para desviar la atención, y que cualquier sugerencia de que podría ser mejor habría sido "estúpida o arrogante". El japonés tomó el timón de Guenther Steiner, que fue el responsable desde que se unieron a la parrilla en 2016. El director del conjunto estadounidense,, insistió en que su predicción de pretemporada de que el equipo estaría en la parte baja de la tabla no fue para desviar la atención, y que cualquier sugerencia de que podría ser mejor habría sido "estúpida o arrogante". El japonés tomó el timón de Haas tras la sorprendente salida de, que fue el responsable desde que se unieron a la parrilla en 2016.

Una mejora que introdujeron en el Gran Premio de Estados Unidos les retrasó aún más, y el cambio de gestión que tuvo lugar en enero provocó que el nipón hiciera esas declaraciones. Los norteamericanos tuvieron problemas durante todo el curso pasado, en el que a pesar de las buenas actuaciones de Nico Hulkenberg , la degradación de los neumáticos traseros dejó a ambos pilotos sin posibilidades y a menudo cayendo posiciones., y el cambio de gestión que tuvo lugar en enero provocó que el nipón hiciera esas declaraciones.

Sin embargo, fue todo lo contrario a lo largo del año, con el alemán y Kevin Magnussen sacando el máximo provecho de los lentos comienzos de sus rivales, lo que les ayudó a asegurar la séptima posición en el mundial de constructores en la llegada a las vacaciones de verano.

Sobre negar que los comentarios al principio del curso fueran deliberados, Ayao Komatsu explicó a Motorsport.com : "Sinceramente, sabía lo mucho que habíamos mejorado durante el invierno, ya sabes lo pequeños que somos, sé lo tarde que empezamos, sé el tiempo que perdimos haciendo la mejora de Austin".

"Así que tuve que suponer que gente con al menos los mismos recursos o tres veces más haría un trabajo tan bueno como el nuestro, porqué sé que la gente no es tonta, ¿verdad?", dijo. "Por lo tanto, tuve que asumir que no se puede contar con que la gente tenga diez kilos de sobrepeso o estropee su concepto, no puedes contar con eso, debes hacer tu propio resultado".

"Es bastante sencillo, somos 300 personas. El siguiente equipo más pequeño tiene tres veces más, empezamos [a pensar] en algo como, 'hemos perdido algo de tiempo, ¿cómo vamos a ser mejores?', así que, si yo dijera, 'en Bahrein vamos a ser octavos', o soy estúpido o arrogante, una cosa o la otra".

"Después, por suerte para nosotros, algunas otras personas lo estropearon, pero no puedo contar con eso. Cuando te dedicas a esto, a lo que sea, no puedes venir a por los líos de los demás, debes hacer tu propia fortuna, eso es lo que intento hacer", sentenció Ayao Komatsu.

