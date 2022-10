Cargar el reproductor de audio

Ambos eran muy amigos en la infancia, en los días de karting en los que competían entre ellos en Normandía, pero algunos problemas personales en su camino hacia la élite acabó alejándolos.

Debido a ello, muchos pensaban que sería imposible que Esteban Ocon y Pierre Gasly compartiesen equipo, ya que la tensión podría reavivarse y perjudicar a su propia escudería, pero el expiloto de AlphaTauri tiene una visión más amplia sobre la situación y cree que trabajar juntos será algo positivo para ambos.

"Creo que más que hablar de la relación, es hablar de las probabilidades que había de acabar siendo compañeros de equipo cuando teníamos seis años, cuando corríamos en karting en una pequeña pista que había al lado de nuestra ciudad natal".

"Bajo la nieve, no había nadie que se atreviese a correr, y éramos los únicos que lo hacíamos, dando vueltas de forma libre. En aquel momento era un sueño llegar a la F1, y sabíamos que incluso la posibilidad de que uno de nosotros llegara era prácticamente imposible", afirmó. "Pero que vayamos a estar ahora corriendo en el mismo equipo, en la Fórmula 1, para un fabricante francés, la verdad es que es una historia increíble".

"Hemos tenido altibajos en nuestra relación, pero creo que esta es también una oportunidad para aclarar lo que ha sucedido en el pasado, y la verdad es que no estoy preocupado por ello", añadió el #10. "Somos lo suficientemente maduros e inteligentes como para saber qué es lo mejor para nosotros, y sobre todo para el equipo".

Pierre Gasly también reconoció que ambos son conscientes de que tienen que trabajar codo a codo para ayudar a elevar el nivel del equipo Alpine y conseguir el objetivo, que no es otro que ganar cuando la marca se aproxime o llegue a los 100 grandes premios disputados en la categoría.

"Al final, todos tenemos el objetivo común de querer luchar delante, todos queremos podios, todos queremos ganar, y sabemos que para eso tenemos que trabajar juntos por el bien del equipo, y empujar a la escudería hacia adelante".

"Por eso no me preocupa, porque trabajar unidos será en beneficio de ambos. Y obviamente eso los dos lo sabemos muy bien, y los dos somos lo suficientemente inteligentes y maduros ahora como para saberlo".

En referencia a si había hablando con Ocon desde que el primer momento en el que empezó a negociar con Alpine, dijo: "En realidad no, no lo hice hasta que no se firmó y se selló todo, y entonces ya tuvimos la oportunidad de vernos en persona".

"Tendremos tiempo para pasar algún rato juntos, pero no, esa definitivamente no es una preocupación en lo absoluto para el próximo año", concluyó el todavía piloto de AlphaTauri.

